Ab Montag wird auf der Bundesstraße 10 zwischen den Anschlussstellen Uhingen und Göppingen-Zentrum/West die Schutzeinrichtung im Mittelstreifen umgerüstet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich drei Monate. Die über 30 Jahre alten und zum Teil korrodierten Stahlschutzplanken werden durch solche mit höherer Durchbruch­sicherheit ersetzt. Um die Behinderungen zu minimieren, werden die Arbeiten in den verkehrsarmen Zeiten ausgeführt. In Fahrtrichtung Stuttgart finden diese zwischen 9 und 17 Uhr und in Fahrtrichtung Ulm zwischen 7 und 15 Uhr statt. Dafür wird in beide Fahrtrichtungen der jeweils linke Fahrstreifen gesperrt.