Unliebsame Überraschung am Fronleichnams-Nachmittag auf der Schwäbischen Alb. Punkt 15.15 Uhr gehen in Teilen von Böhmenkirch, Gussenstadt und Söhnstetten die Lichter aus. Und auch erst einmal eine ganze Weile nicht mehr an, wie die Betroffenen schnell bemerken sollten. Ursache, so beschreibt es der diensthabende Diplom-Ingenieur Winfried Sauer vom Geislinger Stromversorger Albwerk, war ein Erdschluss in einem Erdkabel, der gleich noch einen zweiten Schaden mit verursachte. Solche Kurzschlüsse bei Erdkabeln kämmen häufig nach starken Regenfällen vor.

Schadhafte Isolierungen

Schadhafte Isolierungen an den Erdkabeln können bei Kontakt mir Wasser zu solchen Erdschlüssen führen, die wiederum erhebliche Spannungsverschiebungen im Netz verursachen und eine zweite Schwachstelle mit in den Ausfall reißen, beschreibt Experte Sauer die Panne. Zwischen 14 Uhr und 16.10 wurde die unversorgten Gebiete wieder aufgeschaltet.

Mehr dazu im E-Paper der GZ und in der Printausgabe vom Freitag, 21. Juni 2019.