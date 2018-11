Fernsehen Drehtermin in der Oberen Mühle

Drehtermin in der Oberen Mühle

Gosbach / Patricia Jeanette Moser

Die „Nudelmacherei“ in Gosbach hat kürzlich Besuch vom SWR 3-Fernsehen erhalten. Dort wurden Szenen für die Sendung „Fahr mal hin“ gedreht. „Ich kam zufällig in Gosbach vorbei und fand die Obere Mühle so schön und wurde neugierig“, erklärt SWR 3-Autorin Margit Kehry, wie es zu dem Drehtermin kam.

Am frühen Morgen begrüßten die Geschäftsführer Ruth Erhardt-Zonka und Markus Zonka die Autorin, einen Kameramann, einen Assistenten und einen Beleuchter. Fasziniert ließ sich das Team die „Maschinerie“ einer traditionellen Mühle zeigen. Ruth Erhardt-Zonka verstand es alles so begreiflich zu erklären, dass vor Ort das Drehbuch entstand.

Allerdings nahmen die Vorbereitungen viel Zeit in Anspruch, wie die Lichtinstallation: „Eine kleine Sequenz im Beitrag benötigt manchmal eine halbe Stunde Zeit allein für die Licht-Einstellungen“, erfuhren die Betreiber der „Nudelmacherei“, die vorher „NaturGenussZentrum“ hieß.

Der „Plansichter“, wo die Kornbestandteile durch zahlreiches Sieben getrennt werden, würde aussehen, „als würde die Maschine einen Hula-Tanz vollführen“, bemerkte Margit Kehry. Auch filmte das Team, wie der Dinkel von einem Bauern angeliefert und das Getreide gelagert wird. Beeindruckt zeigte sich das SWR 3-Team von der historischen Ausstattung der Mühle und fand dabei eine ideale Kulisse vor. Markus Zonka zeigte zudem, wie er seine Nudeln herstellt. „Ich tüftle nach wie vor an den Rezepten“, verriet der Geschäftsmann.

Dreh-Termin bei Christel Fuchs

Die Macher der Sendung „Fahr mal hin“ haben sich derzeit das Filstal zur Berichterstattung ausgesucht. Zehn Tage lang ist das Team um Margit Kehry im Einsatz, von Plochingen bis Wiesensteig. Ein Besuch bei der Auendorfer Künstlerin Christel Fuchs steht auf dem weiteren Programm.

Der genaue Sendetermin steht derzeit noch nicht fest. Die Szenen aus Gosbach sollen voraussichtlich im nächsten Jahr zu sehen sein; passend zur Jahreszeit.