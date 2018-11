Natur Drama um tote Vögel im Alleenpark

Ebersbach / SWP

Im Ebersbacher Alleenpark sind seit 2014 drei Nistkästen für Kohlmeisen und zwei für Blaumeisen installiert. Die Kästen waren immer gut belegt, so auch in diesem Jahr. Beim Öffnen der Frontklappe offenbarte sich Entsetzliches: In vier Kästen lag ein toter Vogel auf dem Nest, in einem waren es zwei, so teilt Gerhard Berger von der Zukunftswerkstatt Umwelt und Landwirtschaft mit. In einem Blaumeisennest lagen sechs Eier und ein toter Vogel saß obendrauf, in den anderen Kästen lagen keine. Daraus werde geschlossen, dass es sich bei den toten Vögeln um Altvögel handelt. Da alle Vögel friedlich „schlafend“ im Nest lagen, schließt er einen Marderangriff aus.

In den Nisthöhlen mit den toten Vögeln sei als oberste Schicht Glaswolle beziehungsweise Isolierwolle verbaut. Nur ein Nistkasten enthielt keine Isolierwolle und auch keinen toten Vogel. Glaswolle als Nistmaterial sei auch schon in den Vorjahren benutzt worden, allerdings ohne tote Vögel im Nest. Menschen sollten beim Verarbeiten von Isolierwolle einen Atemschutz tragen. Daraus könne abgeleitet werden, dass diese auch für Vögel gesundheitsschädlich sein kann. Diese Quelle muss beseitigt werden, fordert der Mitarbeiter der Zukunftswerkstatt.

Als zweiter Grund kommen Pflanzenschutzmittel in Frage. Ebenso sei eine Infektion in Betracht zu ziehen. Die Aktiven des Bürgerschaftlichen Engagements in Ebersbach fragen daher die Anwohner des Alleenparks: Wo ist Isolierwolle für Vögel gut zugänglich? Und ist im Zeitraum April/Mai etwas über den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bekannt geworden? Gerhard Berger hofft auf Antworten, damit sich das Vogeldrama im Alleenpark nicht mehr wiederholt.