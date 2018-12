Lyrik Dorothee Schmid liest Gedichte im Rathaus Schlat

Schlat / Sandra Thurner

Die Dürnauer Dichterin Dorothee Schmid las im Bürgersaal des Rathauses Schlat aus ihrer Sammlung mit mehr als 1000 Gedichten. Dieses Mal standen auf dem Programm: Gedichte in Mundart unter dem Titel „G’scheit g’reimt. Mit Federkiel im Alten Stil“.

300 hiervon hat sie im Kopf und so rezitierte sie mal eben zum Gedenken an Friedrich Barbarossa: „Von dem Friedrich d´Toleranz / Und s’Gedankenguat vom Franz / Des tät alle Menscha guat / S’gäb koin Neid, koin Haß, koi Wuat!“

Sie spannt dabei einen Bogen von der Politik des 12. Jahrhunderts bis heute. Mit dem Gedicht „Das Tramp“ – auf Hochdeutsch – beweist Schmid, dass sie auch Gegenwart, Zukunft und Satire kann: „Das Tramp, das ist ein Trampeltier / (...) / auch twittern, schneller als ein Specht / Was sich dann später meistens rächt.“

Die Dichterin transportierte ihre zahlreichen Mundart-Gedichte so „unverstaubt“ und lebendig, dass sich auch das jüngere Publikum angesprochen fühlte. Sie weiß gleichermaßen von Thronen und Smartphones, von Höhlen und Bärenfellen zu dichten. Zwischen den Gedichten gab sie immer wieder persönliche Anekdoten zum Besten – auch auf Schwäbisch –, die die Entstehungsweisen und -orte der Gedichte erklärten; hierbei bezog sie auch das Publikum ein.

Dorothee Schmid ist lokal stark verwurzelt und interessiert sich sehr für die Natur – sie kennt unglaublich viele Blumenarten und vermag deren Aussehen detailverliebt zu beschreiben. Dies bewies sie in zahlreichen Blumengedichten und unter anderem im Reim „Was auf dem Trottoir liegt und wächst“: „Franzosaknöpf und Hirtatäschle / Leere Jägermeisterfläschla / Ahorn und Kastanienblätter / Falscher Efeu, der da klettert“. „Ich guck mit wachen Augen in die Welt“, erzählte Schmid.

Und so ist es nicht verwunderlich, dass sie regelmäßig Gedichtbeiträge in der Zeitschrift „EinSicht – in die Kooperation mit der Natur“ publiziert. Selbst der rotgeflügelten Schrecke wusste sie einen Vers zu widmen.

Dabei legt sie auf den Wahrheitsgehalt ihrer Gedichte viel Wert und macht sich im Vorfeld umfassend schlau. „Es ist alles wahr, was ich schreibe“, so Schmid. Erlebnisse verarbeite sie am liebsten auf Schwäbisch, weil das ihre „Heimatsprache“ sei. Auf diese Art reimte sie über den „Stammtisch“, der mitsamt seiner Gender-Problematik aufs Korn genommen wurde, und über viele Ausflüge auf den Wasserberg.

So wurde der Abend ein Ausflug in die erlebnisreiche Welt einer Dorothee Schmid, die gekonnt und zeitgemäß (auch) auf Schwäbisch zu fabulieren vermag. Sandra Thurner