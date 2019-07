Schulen, Kindergärten und Vereine gestalten abwechslungsreichen Umzug.

Als hätten die Organisatoren und die vielen Helfer beim Dorf- und Kinderfest im Göppinger Stadtbezirk Faurndau auch noch für das richtige Wetter gesorgt. Pünktlich zum Start des Festzugs am Samstag blinzelte die Sonne wie bestellt durch die Wolken und verlieh dem Fest gleich einen farbenprächtigen, stimmungsvollen Auftakt. Am informativ gestalteten Festzug beteiligten sich Schulen, Kindergärten, Vereine und offizielle Vertreter von Faurndau in abwechslungsreicher Folge, so dass sich die zahlreichen Zuschauer an der Wegstrecke ein eindrucksvolles Bild vom schulischen, kulturellen und sportlichen Leben in Faurndau machen konnten. Sie spendeten viel Beifall für die Teilnehmer am Festzug und deren kreative Darstellung ihrer jeweiligen Institutionen.

Stadtfest in Süßen Süßener vergnügen sich beim Hahnentanz und Entenrennen Beim Stadtfest blieben keine Wünsche offen und auch das Wetter hat mitgespielt. Nasse Füße gab’s allenfalls beim Entenrennen.

Die Haierschule und die Schiller-Grundschule stellten mit ihren Schülern die größten Gruppen des Festzugs mit liebevoll gestalteten unterschiedlichen Themenbereichen, die von den Kindern stolz den Zuschauern präsentiert wurden. Dem standen die Kinder aus fünf Kindergärten aus dem Stadtbezirk Faurndau in nichts nach. Mit strahlenden Augen stellten sie, begleitet von den Erzieherinnen, ihren jeweiligen Kindergarten mit farbenfrohen Gestaltungen vor.

Die zahlreichen Faurndauer Vereine zeigten mit ihren kreativen Auftritten beim Festzug die vielfältigen sportlichen und kulturellen Möglichkeiten auf, die sich den Bewohnern des Stadtteils bieten. Hierzu trägt auch die Initiative Alter Farrenstall bei, die aus dem Dorfleben nicht wegzudenken ist und Werbung für das neu gestaltete „Milchhäusle“ machte. Die Musikvereine aus Faurndau, Wangen und Heiningen-Eschenbach sorgten für den richtigen Ton beim Festzug.

Ebersbach Stadtfest 2019 Bunte Vielfalt: Ebersbacher feiern im Herzen ihrer Stadt Beim Stadtfest präsentieren sich Vereine und Organisationen von ihrer besten Seite.

Auf dem Hartsportplatz hob anschließend Oberbürgermeister Guido Till die hohe Zahl der Mitwirkenden am Festzug hervor: „Von den 1000 Teilnehmern waren 650 Kinder“. Im Anschluss daran unterhielten verschiedene Kindergruppen mit tänzerischen und sportlichen Vorführungen. Schon zum zwölften Mal gab es im Rahmen dieser Veranstaltung das Entenrennen auf der Fils. Fils-Schnupperfahrten mit dem Kanu und ein Ballon-Weitflugwettbewerb rundeten das Programm ab.