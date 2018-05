Donzdorf Donzdorferin will lieber an Bord als ins Büro

Donzdorferin will lieber an Bord als ins Büro

Die 23-Jährige absolvierte ihre Ausbildung an einer Schule in Mutlangen. Nach ihrem Abschluss ging sie an Bord der Aida. © Foto: privat

Auf der Aida Perla startete Julia Schmid in Palma ihre sechsmonatige Zeit an Bord. © Foto: Aida Cruises

Donzdorf / Kristina Betz

Julia Schmid aus Donzdorf arbeitete ein halbes Jahr als Physiotherapeutin auf der Aida. Trotz harter Sieben-Tage-Wochen will die 23-Jährige wieder an Bord.

Auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es zwei Welten: Die der Luxusgäste und die der Angestellten. Rund 1000 Crewmitglieder arbeiten sieben Tage die Woche, um den Gästen einen sorglosen Urlaub zu ermöglichen. Julia Schmid aus Donzdorf ist eine von ihnen. Sechs Monate arbeitete sie als Physiotherapeutin an Bord und blickt auf eine lehrreiche Zeit zurück.

Waren Sie schon einmal auf einem Kreuzfahrtschiff, bevor Sie zum Arbeiten auf die Aida gegangen sind?

Nein, davor habe ich nur Schlauchboot-Erfahrung auf der Donau gesammelt.

Was war zu Beginn die größte Herausforderung?

Ein guter Orientierungssinn sollte ein Einstellungskriterium sein. Aber in der Crew hat man ständig einen Ansprechpartner. Oft in Englisch, was mich zu Beginn vor die nächste Herausforderung gestellt hat.

Wie lange dauert es, bis man sich an Bord und innerhalb der Crew eingelebt hat?

Man lernt bei knapp 1000 Crewmitgliedern selbst nach fünf Monaten Schiffsleben noch neue Menschen kennen. So richtig eingelebt hat man sich nie. Hier gibt es keine Routine, sondern immer wieder neue Überraschungen und Herausforderungen.

Wie waren die ersten Tage an Bord?

Die ersten ein bis zwei Wochen fühlt man sich wie im Labyrinth, doch irgendwann ergibt das meiste einen Sinn.

Wie hat Sie die Zeit auf der Aida verändert?

Man munkelt, dass man schneller altert, in jeglicher Hinsicht. Wie gut, dass Kosmetikerinnen zum Team gehören (lacht). Außerdem wird einem bewusst, was man Zuhause alles hat und schätzt die Dinge viel mehr.

Sie sind als Physiotherapeutin an Bord. Verdienen Sie auf dem Schiff besser, als an Land?

Ich werde hier reich. Zumindest reich an so vielen neuen Erfahrungen. Und ich habe keinerlei Ausgaben, bis auf das Shopping an Landtagen.

Gibt es Tage, an denen Sie lieber einen Bürojob hätten?

Auch wenn sich die Arthrose im Daumen schon meldet, würde ich mich für kein Geld der Welt in ein Büro setzen.

Der Kontakt zu vielen verschiedenen Menschen gehört auch zu deinem Berufsalltag. Wie gehen Sie damit um?

Ich spreche vermutlich im Namen aller, die mit vielen Menschen zu tun haben, wenn ich sage, dass das eigene Fell dicker wird.

Das ist aber als Physiotherapeutin an Land dasselbe, oder?

Der Unterschied ist, dass es hier Gäste und keine Patienten sind.

Beschreiben Sie einmal einen ganz normalen Arbeitstag.

Ich hatte sechs Monate lang eine Sieben-Tage-Woche. Freitag, Samstag und Sonntag sind See- und Wechseltage. Das heißt Dienst von morgens bis abends, inklusive Sicherheitsübung für die neu zugestiegenen Gäste.

Wie haben Familie und Freunde reagiert, als Sie ihnen eröffnet haben, für ein halbes Jahr wegzugehen?

Begeisterung pur. Es waren alle total überrascht, wenn nicht sogar neidisch. Meine Mutter freut sich, dass ich mich getraut habe, hat aber natürlich trotzdem manchmal Heimweh nach mir. Total schön, so unterstützt zu werden.

Wie leben Sie auf dem Schiff?

Schön. Es ist wie eine eigene Welt. Man ist nie alleine und wird durch das Stockbett ein bisschen in die Kindheit zurückversetzt.

Wie lange möchten Sie noch an Bord bleiben?

Nach sechs Monaten, also Anfang Juni, trete ich die Heimreise an. Es heißt, viele werden von dem „Aida-Virus“ infiziert. Ich glaube, mich hat es auch erwischt. Es gibt noch einiges von der Welt zu sehen.

Was wird die größte Herausforderung sein, wenn die Zeit auf Reisen endet und Sie zurückkommen?

Ich glaube, dass die überschüssige Zeit, die man hat, einen erst mal überfordert und man sich schnell langweilt.

Was glauben Sie, wie werden Sie in 20 Jahren auf Ihre Zeit auf der Aida zurückdenken?

Ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber im Moment genieße ich die Zeit. Man erlebt alles viel intensiver, besonders natürlich die Höhen. Ich werde den Job immer positiv in Erinnerung behalten.