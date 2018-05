Freizeit Dirt-Biken beim Sportplatz

Gingen / Günter Hofer

Knapp, mit sieben Ja-Stimmen, hat sich der Gemeinderat von Gingen bei seiner Sitzung vor den Pfingstferien für den Standort in unmittelbarer Nähe zur Hohensteinhalle ausgesprochen. Die nun gewählte Fläche war einer von drei Alternativstandorten. Zur Wahl standen außerdem ein Areal bei den Kleingärten im Immenreich und ein Gelände zwischen Süßen und Gingen.

Dass es nicht zu einer einstimmigen Standort-Entscheidung kam, lag sicherlich wohl mit an den Wortbeiträgen von Gemeinderat Wilhelm Preßmar (CDU/FWV). Er stemmte sich mit aller Kraft gegen den Standort Hohensteinhalle, da der geplante Dirt-Bike-Park in einem Wasserschutzgebiet der Kategorie II entstehen soll. In der Nähe der neuen Freizeiteinrichtung liegt die für Gingen wichtige Wasserfassung „Tiefenbrunnen“, die nach Ansicht von Gemeinderat Preßmar durch den Dirt-Bike-Park eventuell gefährdet werden könne.

Bis zu sechs Meter hohe Hügel

Um nicht unnötig ins Detail zu gehen, gab es laut Bürgermeister Marius Hick Vorgespräche mit dem Landratsamt. Aus Göppingen wurde in Aussicht gestellt, dass ein Dirt-Bike-Park an der geplanten Stelle realisiert werden könnte, auch wenn er sich im Wasserschutzgebiet befindet. Dafür gelten jedoch einige Voraussetzungen: Das Konzept für das Gebiet muss stimmig sein, motorisierte Zweiräder sind ebenso wie Hindernisse aus Holz verboten. Die geplanten Hügel sollen mit geprüftem Aushub aufgeschüttet werden und dürfen maximal zwischen fünf und sechs Meter hoch sein. Für die Nutzung wird ein Mindestalter in Betracht gezogen. Dies wird seitens der Gemeindeverwaltung ab sechs Jahren gesehen.

Derzeit wird die Grünfläche, eine Mähwiese, von einem Nebenerwerbslandwirt genutzt. Als Ersatz soll er eine Wiese erhalten: die rekultivierte Fläche beim ehemaligen Schützenhaus. Gingens Bürgermeister informierte bei der Gemeinderatssitzung darüber, dass an geplanter Stelle keine zusätzlichen Parkmöglichkeiten angeboten werden können. Sollten einmal Veranstaltungen auf dem neuen Dirt-Bike-Park stattfinden, müssen die Parkplätze bei der Hohensteinhalle und auch deren WC-Anlagen genutzt werden. Rund 6000 Euro sind von der Gemeindeverwaltung kalkuliert, damit der Park für das neue Freizeitangebot angelegt werden kann. Die Kosten können laut Hick so gering gehalten werden, weil die Jugend nicht nur Nutzer sein, sondern auch selber beim Bau mit Hand anlegen will. Zudem stehen einige Eltern mit entsprechendem Knowhow und Gerätschaft als Bauhelfer in den Startlöchern. Bereits bei der Auftaktveranstaltung im September letzten Jahres traf sich eine Arbeitsgruppe aus zirka 30 Personen.

Während Gemeinderat Wilhelm Preßmar bei der Gemeinderatssitzung aus Wasserschutzgründen seine Bedenken für den Standort anmeldete und die Zustimmung verweigerte (ebenso auch sein Fraktionskollege Klaus Staffa), befand Ludwig Mayer (SPD) den Standort als ideal. Für ihn sind eher die Hundebesitzer, die durch ihren Vierbeiner einen Haufen in die Wiese setzen lassen, eine Gefahr fürs Gingener Trinkwasser. Die geschilderte Problematik von Wilhelm Preßmar konnte auch Bernd Groeneveld nicht ganz nachvollziehen. „Wir wollen an der Stelle letztendlich Erde aufbauen und nicht abtragen. Zudem kann bei den Bikern doch sicher nicht von einer Erdverdichtung die Rede sein. Dies erfolgt eher durch die landwirtschaftlichen Traktoren in den angrenzenden Ackerflächen.“ Auch Heidi Alex (SPD) sieht die Landwirtschaft deutlich schwerer als die Fahrräder, spricht von einem „schönen Rundum“ und meint damit den Einklang von Dirt-Bike-Park und Sportanlagen. Dieselbe Ansicht vertrat auch Andre Steck (UWG/FW). Verunsichert durch die Ausführungen von Wilhelm Preßmar fühlte sich Gudrun Soukop, stimmte dann aber dem Standort dennoch zu. „Auch uns ist das Wasser und die Eigenversorgung wichtig“, lautete der abschließende Kommentar nach längerer Diskussion von Marius Hick.