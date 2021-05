Feuerwehr, das ist mehr als ein Hobby. Wir stehen mitten in der Nacht auf und sind für andere da. Wir investieren viel Freizeit in unsere Ausbildung.“ Sagt Bianca Lutz. Die junge Uhingerin ist eine der nach wie vor wenigen Frauen, die sich in den Wehren des Kreises engagieren. Sie ist die Einzige...