Lauftreff Diebe hatten gegen die schnellen Läufer keine Chance

Eislingen / Andreas Bulling

Ausdauer ist Peter Schirling nicht fremd. Seit Mitte der 1980er-Jahre ist der pensionierte Realschullehrer begeisterter Läufer. Damals startete er bei Volksläufen und trainierte im Göppinger Oberholz. Als er 1987 Rolf Bayha und Dieter Zimmermann traf, verabredeten sie sich zu gemeinsamen Trainingsläufen. Wenig später schlossen sie sich dem TSV Adelberg-Oberberken an, um ambitioniert zu trainieren. Die drei waren schnell und nach dem Berlin-Marathon 1988, als alle die Qualifikation von 2:45 Stunden für die Deutschen Meisterschaften schafften, war der Lauftreff in Eislingen geboren.

Von da an ging es am Montagabend rund um Eislingen, Richtung Hohenstaufen, nach Süßen oder nach Kitzen. Seit vielen Jahren ist die 14 Kilometer-Runde über Eschenbäche, Richtung Hohenstaufen und zurück über Wannenhof und Göppinger Oberholz fest etabliert. In den Anfangsjahren und angesichts der Erfolge des TSV-Adelberg-Oberberken war die Montagsgruppe mit Abstand der schnellste Lauftreff im Kreis: Torsten Sternberg, Joachim Buck, Peter Maier, Thomas Danzer und viele mehr trainierten mit Peter Schirling. Heute kommen montags meist vier bis sieben Läufer und es dauert 70 bis 75 Minuten, bis sich die Gruppe wieder in Eislingen einfindet.

Aus Anlass des 30-jährigen Bestehens hat sich knapp die Hälfte der rund 70 Mitläufer in drei Jahrzehnten, die inzwischen weltweit verstreut leben, zu einer gemütlichen Wanderung auf der Laufstrecke getroffen, um anschließend gemeinsam zurückzublicken und zu feiern. Auf viele Erfolge und Kreisrekorde können die Ehemaligen zurückblicken. Spannend war beim Wiedersehen der Blick in die Wiegeliste. In den Anfangsjahren hatten sich die Läufer nach dem Training gewogen und es wurde Statistik geführt. Auch wenn die meisten über die Jahre kaum an Gewicht zugenommen haben, war die Liste für den einen oder anderen doch Anlass, künftig über ein Training nachzudenken.

Viele Anekdoten gab es zu erzählen, unter anderem, als die schnelle Gruppe bei Süßen im Januar 1991 während des Montagstrainings zwei Mofadiebe stellte. Die NWZ berichtete damals ausführlich. Die sechs Läufer starke Gruppe hatte auf dem Weg nach Geislingen einen Schlag gehört und wenig später ein Mofa mit eingerastetem Lenkradschloss auf dem Weg gefunden. Die beiden 14-jährigen Diebe hatten gegen die Marathonelite des Landkreises keine Chance und waren schnell gestellt. Der Lauftreff ist immer noch am Start. Egal wie das Wetter ist, irgendjemand findet sich montags immer ein, so dass in den 30 Jahren der gemeinsame Lauf nur ganz selten ausgefallen ist. Dass sich das auch für Peter Schirling auszahlt, hat sich kürzlich bestätigt, als er Baden-Württembergischer Waldlaufmeister der Altersklasse über 65 Jahre wurde.