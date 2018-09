Dürnau Die vermisste Frau ist tot

Dürnau / DH

Bei der am Donnerstag in einem Bachbett bei Dürnau gefundenen Leiche handelt es sich um eine vermisste 60-jährige Frau aus Dürnau. Dies bestätigt Polizeisprecher Wolfgang Jürgens. Zwar kann er keine Einzelheiten zur Todesursache nennen, sagt aber: „Es gibt keinen Hinweis auf einen gewaltsamen Tod.“

Frau war seit 24. August verschwunden

Die Frau war am 24. August mit ihrem Auto zum Einkaufen gefahren, der Wagen wurde später auf einem Parkplatz am Degenfeldweg entdeckt. Bei der folgenden aufwendigen Suchaktion setzte die Polizei auch Hunde und einen Hubschrauber ein. Die Suche blieb aber erfolglos – bis nun ein neuer Zeugenhinweis einging. Daraufhin nahmen Polizisten die Suche wieder auf und fanden die Frau in dem Bachbett.

