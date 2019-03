Brauchtum Die Narren übernehmen die Macht

SWP

In Lauterstein ging’s los. Exakt um 11.11 Uhr stürmten die wilden Schnecka Hexa ins Amtszimmer von Schultes Michael Lenz und steckten den Rathauschef in eine weiße Pflegermontur. Im vorigen Jahr ging durch die Presse, Lauterstein soll ein Altenwohnheim erhalten. Und so war die Seniorenresidenz „Villa Lauterstein“ Thema und Bürgermeister Lenz wurde kurzum zu Pfleger Michi. Gibt es für uns Hexen Moorbad, Reha-Center, Friseur und Einzelzimmer? Die Weiberschar wollte es genau wissen. Pfleger Michi musste seine Befähigung unter Beweis stellen: Kaffeetafel in zwei Minuten eindecken, den Hexen den Latz umbinden, Kaffee und Kuchen servieren, Tabletten ausgeben, Krankheitssymptome erkennen. Pfleger Michi löste seine Aufgaben mit Bravour und so ging es für alle in einer Polonaise zum Feiern ins Rathaus.

Auch in Ottenbach war Fasnet angesagt. Bürgermeister Oliver Franz hatte sich zum wiederholten Male als Donald Trump verkleidet. Mit einem „Shut up ­please“ sorgte der vom Sicherheitspersonal begleitete US-Präsident für Ruhe. „That was a sauber Sach“, begründete Franz alias Trump seine Wiederkehr. Nach einem Gedicht über das „lovley valley“ führte er die Menge auf die Straße, wo Kromm-Hexa und Ottenbacher Musikverein für Stimmung sorgten.

Seinen Rathausschlüssel musste der Eislinger Oberbürgermeister Klaus Heininger gestern den Eislinger Brandstifter Hexa überlassen. Mit Getöse und Radau wurde er aus dem Rathaus geholt. Auf dem Schlossplatz ging’s zu den Klängen der Rechberghäuser Romdreiber schon zünftig närrisch zu. Der Wunschbesen der Eislinger Hexen hat ausgedient, vieles wurde ihnen erfüllt, auf anderes wie einen Narrenbaum warten sie noch. „Den Zuschuss fürs neue Häs wird’s geben und auch einen eigenen Hexenraum“, versprach der Schultes und wurde mit dem Hexenhalstuch belohnt. Ganz ungeschoren kam er trotzdem nicht davon, der Laufradparcours verlangte Heininger einiges ab, zumal Heiningers Rädle wohl nicht auf seine Gewichtsklasse ausgelegt war und der Sattel sich schnell verabschiedete.

Hexenhatz war auch am Rathausplatz in Salach angesagt. Dort musste sich Bürgermeister Julian Stipp unter großem Hallo dem Narrengericht stellen. Wieder einmal hatte der Schultes den Schlüssel im Nebengebäude versteckt. Die Narren mussten ein Rätsel lösen, um den Zugang zur Macht zu bekommen.

Pünktlich um 17 Uhr hatte Marc Kersting, der Bürgermeister der „Wohlfühl-Kompost-Stadt“ seinen Rathaus­schlüssel an die Süßener Bronnahexa zu übergeben und sich im Nachthemd zur Ruhe zu legen. Nachdem er mit dem Lied LaLeLu in den Schlaf gesungen wurde, gingen die Hexen an die Arbeit, denn sie „halten heute Gericht“, so hieß es. Bei den vergangenen Wahlen im Mai wurde der Rathauschef wiedergewählt, das finden die Hexen „wunderbar“, im Wahlkampf sei er aber nicht besonders sparsam gewesen. Und vor allem, wo kam das ganze Geld überhaupt her?

Um 17 Uhr stürmten auch die Donzdorfer Hexen ins Schloss, um Schultes Martin Stölzle vors Narrengericht zu zerren. Doch so einfach ließ sich der Rathauschef nicht gefangen nehmen. Er trieb seinen Schabernack mit den Hexen. Schließlich bekamen die Hexen ihn doch zu fassen und es gab kein Erbarmen mehr. In die Schandgeige gestellt, musste er dem Narrengericht Rede und Antwort stehen. Die Bürgermeisterwahl im Vorjahr wurde angesprochen wie auch der Mangel an Bauplätzen, das Ladensterben in der Innenstadt und die maroden Straßen in Donzdorf. Letztendlich machte Hexenmeister Roland Seehofer klar, dass man froh sei über Stölzle als Schultes, der sich dieses Jahr zum 22. Mal dem Narrengericht der Hexen gestellt hatte. Die Strafe fiel milde aus. Stölzle soll heute den Schlosshof reinigen, wenn denn dort Unrat sein sollte.