Vor zehn Jahren hat Lilli Rudolph mit einer Kontaktanzeige in der GEISLINGER ZEITUNG nach einem Mann mit Herz und Humor gesucht. Und fand ihn.

„symp. Witwe 59/1,53 Bin auf der Suche nach Liebe und Glück. Wünsche mir einen Mann mit Herz und Humor. Raum GP“. Das stand vor zehn Jahren in der GEISLINGER ZEITUNG und hat das Leben von Lilli Rudolph und Walter Burkhard verändert. „Nach eineinhalb Jahren Witwendasein, hatte ich mich entschlossen, einen neuen Partner zu suchen“, verrät die mittlerweile 69-Jährige. „Ich hätte gar nicht gedacht, dass da so viele Antworten kommen“, erzählt Lilli Rudolph lachend und heute noch erstaunt.

Darunter befand sich auch die Antwort des damals 61 Jahre alten Walter Burkhard, der das Inserat in Tübingen gelesen hatte. Durch puren Zufall. Dann nahm das Schicksal buchstäblich seinen Lauf: Mangels eines herkömmlichen Briefumschlags griff der Tübinger zu einem Umschlag für Luftpost. Ein Glücksgriff. Denn unter all den Briefen, die in Deggingen bei Lilli Rudolph eintrafen, stach der bunte Luftpost-Umschlag hervor – und war der erste, den die Deggingerin geöffnet hatte.

Mittlerweile sind die beiden seit zehn Jahren liiert, leben in Deggingen und genießen die Zeit miteinander. Auch von Tiefs lassen sie sich nicht herunterziehen.

