Ernährung Die Huhnpaten vom Wangener Albert-Rapp-Hof

Wangen / Sabine Ackermann

Es gibt Geschäftsideen, die sind außergewöhnlich, schmackhaft und gesund zugleich. Dazu gehört sicherlich auch das Konzept, Bio-Hühner zu „vermieten“. Wie das funktioniert? Das Team vom Albert-Rapp-Hof setzt das schon seit drei Jahren um. Bewirtschaftet wird der am Ortsrand von Wangen in ursprünglicher Landschaft gelegene Bioland-Betrieb von etwa 40 Mitarbeitern, darunter ist der Großteil von der Lebenshilfe Göppingen.

Und das kam so: 2008 vermachten Albert und Else Rapp ihren gleichnamigen Hof dem 1963 gegründeten Elternverein mit der Auflage, diesen landwirtschaftlich zu betreiben und den Menschen mit geistigen, seelischen und körperlichen Beeinträchtigungen dort Wohn- und Arbeitsplätze zu schaffen. Und die Lebenshilfe, Kreisvereinigung Göppingen, hat sich vor mehr als drei Jahren etwas Besonderes einfallen lassen. „Jeder Tierfreund kann bei uns Pate von einem unserer Bio-Hühner werden. Damit garantieren wir nicht nur frische Eier, sondern unterstützen auch die artgerechte Haltung der Tiere“, betont Hofleiter Hans-Martin Maurer.

150 Euro pro Jahr oder 75 Euro im Halbjahr kostet so eine Patenschaft – dafür erhalten die „Mieter“ im Gegenzug wöchentlich sechs frisch gelegte Eier und am Ende des Jahres ein küchenfertiges Bio-Suppenhuhn. Die Bio-Eier, von denen jede Henne etwa alle 27 Stunden eines legt, stehen dann für die mittlerweile rund 60 Paten abholbereit in Wangen oder sind auf Wunsch in den Lebenshilfe-Werkstätten in Heiningen, Göppingen oder Geislingen erhältlich. Im Moment ist nur ein „Appartment“ der insgesamt drei sogenannten Hühner-Mobile bewohnt, in jeden der mobilen Ställe passen 220 Glucken sowie fünf Hähne. „Doch wann immer es das Wetter zulässt, führt unser Federvieh auf den großzügigen Weideflächen ein Leben in echter Freilandhaltung“, freut sich Hans-Martin Maurer und ergänzt: „Zum Schutz vor Fuchs, Marder und Co. ist das Gelände großzügig eingezäunt.“

Bevor das Federvieh anstelle von frischem Gras nur noch Matsch und kahle Stellen vorfindet, macht das „Hühnermobil“ seinem Namen alle Ehre – es wird einfach weitergeschoben. Die Grasnarbe bleibe so erhalten und die vegetationslose Fläche könne sich in Ruhe erholen, weiß der Experte. Zudem diene der Hühnermist als natürlicher Dünger.

Das Ziel des Bio-Land-Betriebes ist es, dem Federvieh mit Licht, frischer Luft sowie echtem Gras ein angenehmes Leben zu bieten – draußen nach Lust und Laune zu scharren und picken oder einfach nur ein Sonnenbad zu nehmen. Aber auch drinnen wird in den Freilandmobilen mit Futter, Wasser, Nestern oder Sitzstangen für die Nacht- und Ruhezeit gleichermaßen für „Frau Huhn“ und „Herr Hahn“ gesorgt. Aufgeteilt in insgesamt sechs Hofgruppen kümmern sich die jeweiligen Mitarbeiter mit Handikaps unter fachlicher Anleitung um die unterschiedlichsten Bereiche.

Zu Beginn lag der Fokus der Frauen und Männer der Lebenshilfe Göppingen auf dem Garten- und Landschaftsbau – bis heute ein wichtiges Standbein. Im Laufe der Jahre kamen weitere Beschäftigungsmöglichkeiten hinzu. So wurde der Albert-Rapp-Hof auf biologisch-dynamische Wirtschaftsweise auf Bioland-Zertifizierung umgestellt, etwa Mitte 2015 begann die Hühnerhaltung. „Sechs Mitarbeiter einer Hofgruppe tragen nun Sorge dafür, dass die Tiere regelmäßig gefüttert, die mobilen Ställe wöchentlich umgesetzt und die legefrischen Eier gesammelt und verpackt werden“, erklärt der Hofleiter. Neben den Eiern und daraus selbstgemachten Nudeln, gibt es im Hofladen zudem frisches Gemüse, Obst, eigene Kräuteröle, Würzsalze sowie Marmeladen und Honig.

Info Interessierte an einer Hühner-

Patenschaft können sich bei Hofleiter Hans-Martin Maurer melden. Tel: (07161) 6394253 oder E-Mail: albert-rapp-hof@lh-goeppingen.de