Advent Die Himmel freuen sich, die Erde jauchzt

Böhmenkirch / Walter Ritz

Zum festlichen Konzertsaal wurde am Sonntag

St. Hippolyt in Böhmenkirch: Kerzenbeleuchtung und Blumen verliehen dem Weihnachtskonzert von Chor Cantate und dem Ger­stetter Chor Dreiklang eine dem Anlass gebührende feierliche Atmosphäre. Die Stimmung ergriff schnell auch das Publikum, das dem Projektchor von Beginn an das Gefühl vermittelte, mit seinem Gesang auch „anzukommen“.

Das Programm vor rund

350 Besuchern bestand aus 20 Liedern, dazu Orgel- und Flötenmusik und Textbeiträgen. An der Orgel saß Barbara Grupp, die Querflöte spielte Karin Biegert. Sowohl Instrumentalstücke wie Lieder waren unterschiedlich: Das Repertoire reichte von leise zurückhaltend zur heiligen Nacht passenden Stücken bis zum festlichen und kräftigen Schlusschor aus dem Weihnachtsoratorium von Saint-Saèns, in dem sich die Himmel freuen und die Erde jauchzt über die Geburt Christi.

Chorleiterin Kristin Geisler und Chören verlangte der Auftritt viel ab. 700 Takte und tausende Noten mussten einstudiert werden. Aber es hat sich gelohnt, das Konzert wurde ein Erfolg. Zwischen der Begrüßung von Pfarrer Michael Kenner und der Schlussrede der Chor-Vorsitzenden Monika Fischer wurden fast zwei Stunden mit Musik und Gesang ausgefüllt. Die beiden Chöre gaben ihr Bestes. Das Publikum honorierte die herausragende Leistung mit Standing Ovations und stimmte zum krönenden Abschluss zusammen mit den Sängern „Macht hoch die Tür“ sowie „Stille Nacht, Heilige Nacht“ an.

Statt Eintritt wurde um Spenden gebeten. Der Reinerlös kommt den Böhmenkircher Krippenfreunden zugute, die jedes Jahr in St. Hippolyt eine große Krippe aufbauen und immer wieder ergänzen. Monika Fischer betonte, dass mit der Spende ein Böhmenkircher Kulturgut und Wert für Generationen unterstützt werde. Als Vertreter der Krippenbauer bedankte sich Hermann Wahl an Ort und Stelle für die Zuwendung. Pfarrer Kenner bedankte sich bei Publikum und Akteuren mit Blumen und weiteren Geschenken.