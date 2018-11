Sanierung Die Heilige zum Greifen nah

Hohenstadt / Brigitte Scheiffele

Höher geht’s nimmer: Das Gerüst gestattet gerade noch Platz, um aufrecht zu stehen und ermöglicht die diffizile Arbeit über Kopf. Farben, Pinsel und Eimer neben einer Biertischgarnitur, zum Greifen nah schwebt über allem die heilige Margaretha: Etwa zwei Meter unter der Schutzpatronin der Kirche haben Sabine Haarseim und Bernd Schweizer ihr Arbeitslager eingerichtet, das in schwindelnder Höhe, die durch eine dicke Plane auf dem Gerüst aber nicht sichtbar ist. Kein Blick also in die Tiefe, sondern zielgerichtet auf das, was erhalten werden soll. Ein kleiner Ofen sorgt dabei für ein bisschen Wärme auf der Baustelle „Kirche“.

Im späten 19. Jahrhundert entstand in Sankt Margaretha das große Deckengemälde, signiert und datiert mit „Pinx: Ed. Mayr.1886.“ Pinx für „er hat es gemalt“ und der Doppelpunkt für „abgekürzt“ – erklärt Sabine Haarseim. Die Kirche selbst sei jedoch weitaus älter. Teile des Baus gehen auf das Mittelalter zurück, leider liegt ein genaues Datum nicht vor. Viele der früher entstandenen Gemälde wurden bei Renovierungen überstrichen.

Aktuell bemüht sich Sabine Haarseim um den Erhalt des Deckengemäldes, weiter um das „Lamm Gottes“ in der Hohlkehle zum Altarraum sowie um die „Mutter Gottes“ an der Kirchendecke im Chorraum. Schon die Oberflächenreinigung, um den aufliegenden Ruß, die Spinnweben und die Staubschicht abzunehmen, ließ die Farben viel heller erscheinen. Die letzte Restaurierung liegt mehrere Jahrzehnte zurück.

Bernd Schweizer startete bereits im Juni mit dem Löwenanteil der Arbeit: Er tauschte den unteren Sockelputz bis in zwei Meter Höhe gegen einen Feuchtregulierungsputz aus. „Die Feuchte war eingesperrt und kann jetzt eher nach außen dringen“, erläutert der Stuckateurmeister. Im Anschluss erfolgte die Reinigung der Raumschale: alle Oberflächen, außer den Gemälden. Schweizer sicherte dabei aber auch die Deckenkonstruktion, kümmerte sich um die Holzlatten, auf denen der barocke Putz aufgetragen war, um Risse und Ablösungen, die „wie eine Blase herunter hingen“. Ziel: Substanzerhalt und originalgetreue Wiederherstellung, etwa durch eine Gips-Kalk-Sand-Mischung mit Kälberhaaren oder einen Alabaster-Gips für das Stuckprofil, weil er sich gut modellieren lässt. Immerhin ist der Deckenputz ein Teil des Denkmals. Der Anstrich der Oberfläche erfolgt eng am Original: Leimfarbe aus Kreidepigment und Leim, die Kalkfarben werden behutsam selbst eingetönt.

Sabine Haarseim sichert parallel dazu nach der Reinigung der Bilder die Malschicht und kümmert sich um Ablösungen. In der Tragkonstruktion des Bildes hat sie Hohlstellen herausgefunden und diese sanft mit Injektionsmörtel hinterspritzt, damit nichts verloren geht.

„Auch dieses Material basiert auf Kalkbasis. Wir arbeiten mit rein mineraltechnischen Produkten und für die damalige Zeit typischen Farben“, erklärt sie. Weil alle diese Arbeitsvorgänge sehr kleinteilig erfolgen, sei es eine „sehr undankbare Aufgabe“. Warum? „Man sieht diesen Arbeitsprozess nicht. Viele Leute mögen sich fragen, was die da oben seit Wochen pinseln in der Kirche.“ Die Arbeiten hätten deswegen so lange gedauert, weil die Decke extrem geschädigt gewesen sei.

Nach den Sicherungsarbeiten an den Bildern und dem Kitten der Risse und kleinen Ausbildungen zeigt der Kalkmörtel nun weiße Stellen. Diese werden von Sabine Haarseim nun retuschiert: Farbliche Anpassung und damit eine Integration der Neuputzstellung in den Altbestand erfolgt mit einer Technik, die nur ganz aus der Nähe vom einstigen Original zu unterscheiden sein wird – aus Respekt vor dem Künstler und allen, die sich viele Jahre später einmal wieder um den Erhalt des Gemäldes bemühen werden.