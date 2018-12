Aktion Die Gutsle sind der Renner

Reichenbach u.R / Beate Schnabl

Die Reichenbacherin freut sich, als sie die Haustüre öffnet und die Kinder mit dem Bauchladen vor der Türe stehen sieht. „Was habt ihr denn dieses Mal alles gebastelt“, fragt die Frau und wirft einen Blick in die Kiste, die die siebenjährige Annika vor ihrem Körper hält und die mit einer bunten Auswahl bestückt ist. Bemalte Weihnachtskarten, aus Flaschenkorken gebastelte Elche, Glücksengelchen, Papiersterne, Windlichter, Schneemänner, Weihnachtsgutsle und noch mehr. Die Frau entscheidet sich für einen kleinen Elch und die selbstgebackenen Gutsle. „Der Elch kostet ein Euro fünfzig und die Gutsle zwei Euro, das sind drei Euro fünfzig“, rechnet Theo schnell aus und sein Freund Calvin hält die Gelddose in die Höhe. Dann geht es weiter zum nächsten Haus. Wie in den Jahren zuvor sind die Reichenbacher Grundschüler mit dem Bauchladen unterwegs und verkaufen Selbstgebasteltes zugunsten einer Schule in Uganda.

Die Kinder Annika, Maja, Theo und Calvin haben Spaß an der Bauchladenaktion und freuen sich am guten Verkauf ihrer Waren. Begleitet werden sie von Majas Mutter. Die Fünf sind eines von insgesamt 17 Teams, die an diesem Nachmittag durch den Donzdorfer Ortsteil ziehen. Jedes Team hat einen Bezirk und eine bestimmte Anzahl Straßen zu „bearbeiten“. Auch die Höfe rund um Reichenbach werden angefahren. Alle Schüler von Klasse 1 bis 4 machen mit.

„Die Idee zu dieser Bauchladenaktion entstand vor elf Jahren“, erklärt Lehrerin Carola Hein. Ihr ehemaliger Lehrerkollege Manfred König, dessen Bruder in Lauterstein ein Trinkwasserprojekt für Busaru in Uganda unterstützt, hatte damals angeregt, auch die dortige Schule zu unterstützen. „Uns war klar, wir brauchen eine Aktion, bei der wir die Menschen direkt erreichen“, erinnert sich die Grundschullehrerin.

Dies gelingt mit der Bauchladenaktion sehr gut. Jedes Jahr kommt auf diese Weise ein Reinerlös von rund 1200 Euro zusammen. Dieser Betrag geht dann geviertelt übers Jahr verteilt an die Namugongo Primary School in Uganda. „Die Menschen dort haben einen anderen Bezug zum Geld. Was da ist, wird sofort ausgegeben“, erläutert Carola Hein. „Wir möchten aber nur Projekte, die der Schule zu gute kommen, unterstützen. Laptop, Lernmaterialien und ähnliches wurden zum Beispiel angeschafft.“

Die 60 Kinder der Grundschule Reichenbach haben über mehrere Wochen fleißig gebastelt. Dabei lässt sich das Lehrerkollegium jedes Jahr neue Geschenkideen für die Bauchladenaktion einfallen. Obligatorisch ist mittlerweile die gemeinsame Backaktion Anfang Dezember. Lehrer, Schulkinder und Eltern backen gemeinsam Kekse. „Unsere Gutsle sind sehr beliebt und werden gern gekauft“, freut sich die Lehrerin. Fast tausend Artikel stellen die Schulkinder für ihre Bauchläden her. Am Tag zuvor befüllen die Eltern die bunten Bauchladen-Kisten. „Es ist schön, wie Eltern und Schüler voll und ganz hinter der Aktion stehen“, freut sich Carola Hein.