Böhmenkirch Großbrand: Die größte Gefahr ist gebannt

Mehrere Hundert Meter hoch und kilometerweit sichtbar: Die riesige Rauchsäule, die am Samstag vom Großbrand bei der Firma SAM in den Heidhöfen bei Böhmenkirch in den Himmel stieg. © Foto: Jessica Biegert

Böhmenkirch / Thomas Hehn

Der Großbrand bei der Firma SAM in Böhmenkirch ist gelöscht. Jetzt geht es darum, die Schäden für Umwelt und Unternehmen in Grenzen zu halten.

Neben der Brandbekämpfung standen die Feuerwehren am Samstag beim Großfeuer in der Galvanik der Firma SAM auf den Heidhöfen vor einer zweiten Herausforderung: Die Schäden für die Umwelt so gering wie möglich zu halten. Da die mehrere hundert Meter hohen, tiefschwarzen Rauchwolken vom Westwind über das große Waldgebiet Richtung Bartholomä abgetrieben wurden, bestand „zu keiner Zeit Gefahr für die Bevölkerung“, versichert Böhmenkirchs Feuerwehrkommandant Tobias Freihalter. Die Anwohner wurden trotzdem aufgefordert, Fenster und Türen sicherheitshalber geschlossen zu halten.

Hochkonzentrierte Chemikalien

Weitaus größere Gefahr ging von den in der Galvanik gelagerten Betriebsstoffen aus. In den Tauchbecken zur chemischen Behandlung von Aluminium-Zierleisten für die Automobilindustrie befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes Schätzungen zufolge über 100 Kubikmeter Säuren und Laugen. Dabei handelte es sich überwiegend um hochkonzentrierte Schwefelsäure und Natronlauge. Sollten Tauchbäder auslaufen, dient das abgedichtete Kellergeschoss der Galvanik als Auffangbecken.

Durch die Menge des Löschwassers drohte die Kapazität im Untergeschoss am Samstag nicht mehr auszureichen. Außerdem gelangte aus dem Erdgeschoss ablaufendes Löschwasser bereits in die Kanalisation. Die Einsatzleitung vor Ort entschloss sich daher, das Chemikalien-Löschwassergemisch aufzufangen. 70 bis 80 Kubikmeter wurden vom Gefahrgutzug der Feuerwehr Salach und der Eislinger Firma Zeller & Gmelin in Spezialfahrzeuge gepumpt und abgefahren. Das restliche Löschwasser wurde in drei Retentionsbecken auf dem Firmengelände von SAM gepumpt. Die Teiche fangen das Jahr über auf dem Betriebsgelände anfallendes Regenwasser auf, wo es dann im Erdreich versickert. Noch am Sonntag versuchten Einsatzkräfte, mit der Zugabe von mehreren Tonnen Kalk das mit Säure belastete Löschwasser in den Teichen zu neutralisieren. Um zu verhindern, dass weitere Schadstoffe ins Grundwasser gelangen, sind inzwischen Spezialfirmen beauftragt, die Retentionsteiche abzupumpen. Das belastete Wasser soll in großen Kläranlagen entsorgt werden. Über die Menge gehen die Schätzungen auseinander. Kreisbrandmeister Dr. Michael Reick geht von mindestens 300.000 Litern aus. Sollten bereits Schadstoffe in den Tümpelgrund gelangt sein, werden die Teiche ausgebaggert.

Bei einem Retentionsbecken der Gemeinde zwischen den Heidhöfen und Böhmenkirch ist das der Fall. „Das wird ausgebaggert werden müssen“, erläutert Rolf Baron. Nach dem Brandalarm hat der Klärwärter der Gemeinde so schnell wie möglich den Zufluss aus den Heidhöfen zur Sammelkläranlage der Gemeinde im Roggental gestoppt. Dort kam zwar doch noch belastetes Wasser an, aber nur in relativ geringen Mengen. „Die Werte waren zwar erhöht, blieben aber deutlich unter den Grenzwerten“, gab Baron am Montag Entwarnung.

Brandursache noch unklar

Über die Brandursache herrscht weiterhin Unklarheit. Das Technische Hilfswerk Geislingen (THW) und weitere THW-Stützpunkte waren am Montag den ganzen Tag über mit 40 Einsatzkräften vor Ort, um das stark einsturzgefährdete Gebäude mit Spezialgerüsten zu stabilisieren. Deshalb konnte noch kein Sachverständiger den Brandort näher untersuchen. Über die Schadenshöhe gibt es ebenfalls noch keine Angaben. Am Sonntag ging SAM-Geschäftsführer Dirk Fischer von einem „hohen Millionenbetrag“ aus. Mehr war bisher nicht zu erfahren. „Die Verantwortlichen sind noch mit der Bestandsaufnahme beschäftigt“, teilte am Montagabend ein Unternehmenssprecher mit. Am Dienstag will SAM erste Einzelheiten bekannt geben.