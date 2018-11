Wissen Die Geheimnisse des Gehirns

Göppingen / Constantin Fetzer

Der Start ins Jubiläums-Semester hätte nicht besser sein können: „Das größte Geschenk zum zehnten Geburtstag ist, dass das Interesse wieder so groß ist“, begrüßte Christa Hell, die beim Göppinger Stadtseniorenrat für das Programm der Vorlesungsreihe zuständig ist, die rund 200 Zuhörer. Dass so viele Interessierte in die Aula an die Hochschule in Göppingen gekommen waren, haben die Macher vor allem Professorin Hannah Monyer zu verdanken. Sie ist eine der ärztlichen Direktorinnen der Universität Heidelberg, Forschungs-Professorin an der renommierten Helmholtz-Gemeinschaft am Deutschen Krebsforschungszentrum und dort eine der profiliertesten Neurobiologinnen des Landes sowie Autorin des Buchs „Das geniale Gedächtnis“.

So komplex wie das Gehirn, so komplex war auch der Vortrag, den die Wissenschaftlerin hielt – auf hohem Niveau, aber sehr verständlich hat sie den Zuhörern Forschungsergebnisse und Erkenntnisse präsentiert, die sie und ihre Kollegen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten herausgefunden haben. „Um Krankheiten, die mit dem Gehirn zusammenhängen, verstehen zu können, muss man zunächst wissen, wie das gesunde Gehirn funktioniert“ – und das sei sehr faszinierend und die Forschung wird noch Jahre brauchen, um das genau zu verstehen. Klar, einfach und ohne Fachausdrücke im Übermaß blickte Monyer zum Beispiel auf den Hippocampus. Jener Teil im Gehirn, der für die Aufnahme neuer Informationen zuständig ist. In diesem Kurzzeitspeicher werden Eindrücke nur vorübergehend aufgenommen. Die Speicherung der Informationen erfolge dann im Schlaf in andere Hirnregionen. Patienten, denen aus gesundheitlichen Gründen der Hippocampus entfernt werden musste, hätten sich zwar an frühere Ereignisse erinnern können, aber nicht an aktuelles Geschehen.

Im Allgemeinen sei die Wahrnehmung, die wir haben, sehr unterschiedlich. Je nach Interesse und Situationen speichern wir Dinge ab und assoziieren vieles. Diese Verbindungen von Bildern und Ereignissen seien für das Gedächtnis wichtig. Nachgewiesen sei auch, so die Wissenschaftlerin, dass sich das Gehirn in jüngeren Jahren Dinge besser merken kann, als im Alter. „Und das Alter beginnt schon nach dem Abitur“, erklärt sie. Wer sein Hirn trainiert, könne die Leistungsfähigkeit des Gedächtnisses auch als Senior erhalten, wenn keine Krankheit vorliegt. Die vielen Facetten, die zu einem guten Gedächtnis führen, hat die Professorin sehr anschaulich dargestellt. Die Vorlesungsreihe des Stadtseniorenrats geht weiter. Am 26. November spricht Dr. Wolfgang Wodarg, ehemaliger Bundestagsabgeordneter und renommierter Gesundheitsexperte, über die „Gesundheit als Spielball der Interessen“. „Big Data im Gesundheitswesen“ heißt es am 10. Dezember mit Prof. Dr. Matthias Fischer und Dr. med. Martin Messelken von den Alb Fils Kliniken. Den Abschluss des Semesters bildet Prof. Dr. Markus Kaupp von der Hochschule Esslingen. Am 14. Januar diskutiert er in seinem Vortrag das Thema „Biologische versus künstliche Intelligenz“.