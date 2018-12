Soziales Die Früchte der Genossenschaftsidee

Gruibingen / Jürgen Schäfer

Mit Spenden von insgesamt 8000 Euro hat die Raiffeisenbank Gruibingen einmal mehr örtliche Vereine und die Spendenaktionen der Lokalzeitungen unterstützt. 1000 Euro gab die Genossenschaftsbank für die „Guten Taten“ der NWZ. Sie kommen einer Vielzahl von Organisationen und Institutionen im Kreis zugute, die sich um Bedürftige kümmern.

„Was einer allein nicht schafft, schaffen viele“: An dieses Motto der Genossenschaften erinnerte Vorstand Jürgen Fink bei der Spendenübergabe im Hause der Raiffeisenbank. In diesem Jahr hat das noch einen besonderen Klang. Die Genossenschaftsbanken feierten den 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und sehen sich mit dieser „starken Idee“ immer noch am besten gerüstet für die Herausforderungen in einer sich ständig wechselnden Welt. Geadelt wurde die Genossenschaftsidee von der Unesco als immaterielles Weltkulturerbe. Fink lässt den Blick schweifen, dieses Jahr war auch der 200. Geburtstag von Karl Marx. „Raiffeisen hat das Kapital in die Pflicht genommen“, sagt Fink. „Das ist der Unterschied.“

Die Raiffeisenbank hat neun Vereine und Institutionen aus Gruibingen bedacht. Der TSV will das Geld für das Kinderturnen einsetzen, er hat erfreulicherweise viel Zuwachs, sagte die Vorsitzende Elke Bötzel. Der Musikverein kann sich neue Instrumente für die musikalische Früherziehung anschaffen, auch die zweite Blockflötengruppe ist ein Thema. Auch der Tennisclub verwendet das Geld für die Jugendarbeit. Der Schützenverein braucht es für eine Lüftung, die Pulverdämpfe absaugt. Für den Liederkranz ist Geld existienziell: „Es gibt Gesangvereine, die finanziell am Ende sind.“ Die DLRG nimmt ihre Spende für gute Ausbildung, nämlich die Ausbildung der Ausbilder. Der Bücherei im Martinshaus kommt die Spende für die anstehende Vergrößerung wie gerufen. Bedacht wurden auch der Gesangverein Frohsinn und die evangelische Kirchengemeinde.