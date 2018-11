Jubiläum Die Fahne aus der Binokelkasse bezahlt

Schlat / Inge Czemmel

Es war im Februar 1968, als sich 18 überzeugte Schützen im Lamm zu Schlat trafen, um einen Schützenverein aus der Taufe zu heben. Schon vorher hatten sie im Saal der Linde auf Scheiben geschossen, und das blieb auch noch ein paar Jahre so. „Über Säcke mit Frucht“, berichtet die heutige Vorsitzende des Vereins, Doris Kriegisch, und macht deutlich: „So etwas ist schon lange nicht mehr möglich. Heute gibt es strenge Auflagen.“

1978 erfolgte der Spatenstich für das Schützenhaus, das innerhalb von zwei Jahren in Eigenleistung aufgebaut wurde. Sechs Jahre nach der Einweihung fand unter Böllerschüssen der Schützenbrüder aus Reichenbach im Täle die Fahnenweihe statt. „Die Fahne wurde zum größten Teil aus der Binokelkasse bezahlt“, weiß Doris Kriegisch zu erzählen. Binokel wird bis heute gespielt.

„Beim 25-jährigen Jubiläum durften wir Nato-Generalsekretär Manfred Wörner in der Turnhalle begrüßen“, erinnert sich die Vorsitzende an eines der vielen Höhepunkte der Vereinsgeschichte. Auch die Ausrichtung des Kreisschützentages und den Kreisschützenball 2007 hat die Oberschützenmeisterin noch genau im Gedächtnis. „40 Vereine sind erschienen und die Turnhalle war bis auf den letzten Platz belegt. Die Schlater mussten stehen.“

Beim 50-Jährigen schwelgten die Schützen gemeinsam in alten Erinnerungen. Der Super 8-Film, den Otto Frankenreiter einst während der Bauzeit des Schützenhauses gedreht hatte, versetzte die ältere Schützengeneration zurück in die Vergangenheit. „Es war ein toller Zusammenhalt damals“, erzählt Gerhard Kriegisch. „Das würde man glaube ich heute nicht mehr hinbekommen, dass so viele Leute an den Wochenenden ihre Freizeit opfern. Mittags haben die Frauen Braten und Kartoffelsalat gebracht und abends sind wir dann in der Bauhütte zum Feierabendbier zusammen gesessen.“

Doris Kriegisch erinnert sich noch, dass Schlat Anfang der 80er-Jahre die einzige Damenmannschaft im Schützenkreis zu bieten hatte. „Wir sind gegen Männermannschaften angetreten, weil es ja nichts anderes gab“, lacht sie. „Und wir waren immer höchst willkommen und haben gute Ergebnisse erzielt“. Heute sind von den rund 100 Mitgliedern des Vereins 15 in drei Mannschaften aktiv. In zwei Mannschaften wird mit dem Luftgewehr, in einer mit der Luftpistole geschossen. Doris Kriegisch beherrscht beide Sportgeräte. Das Schützenhaus teilen sich die Sportschützen mittlerweile mit der neuen Narrenzunft Streuobsthexa.