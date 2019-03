Wohnen Die Erschließung der Dorfwiesen startet

Schlierbach / Volkmar Schreier

Es geht los mit den Erschließungsarbeiten für das Baugebiet Dorfwiesen I. Am Schlierbacher Ortsrand entstehen insgesamt 18 Bauplätze für Einzel- und Doppelhäuser. Wo heute noch Wiesen liegen und Bäume stehen, rollen seit dieser Woche die Bagger: Mit einem feierlichen Spatenstich wurden jetzt die Erschließungsarbeiten für das Naubaugebiet Dorfwiesen I eingeläutet. Rund 830 000 Euro sollen die Erschließungsarbeiten kosten, wie Bürgermeister Sascha Krötz erläuterte. Hergestellt werden für diese Summe Straßen sowie Wasser- und Abwasserleitungen und die Stromversorgung. Die Telekom wird direkt Glasfaser in den neuen Straßen verlegen, die EVF baut im Zuge der Arbeiten die Gasversorgung des neuen Wohngebiets auf. „Das Thema hat Verwaltung, Gemeinderat und die Bürger sehr beschäftigt“, so Krötz. Das Baugebiet sei ein Kompromiss zwischen Flächenverbrauch und dem Druck auf dem Grundstücksmarkt – die Gemeinde könne sich vor Anfragen nach Bauplätzen kaum retten: „Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn es zeigt, dass unsere Gemeinde attraktiv ist.“ Die Arbeiten sollen bis Anfang September abgeschlossen sein. Dann können auch auf den Baugrundstücken die Bagger rollen.