Fasnet „Tälesnarren“ machen Remmidemmi in Isny

„Tälesnarren“ machen Remmidemmi in Isny

Deggingen / Ilja Siegemund

Sechs Busse volle mit gutgelaunten Hästrägern sind am Fasnetsdienstag ins Allgäu gefahren.

Deggner Leirakiebl, Mühlenhexen und Brühlkuckuck aus Mühlhausen, die Breithutgilde und Leimbergweibla aus Gosbach, die Gansloser Hommelhenker aus Auendorf sowie die Hohenstadter Pfingstlümmel sind als „Tälesnarren“ beim Fasnetsumzug in Isny mitgelaufen.

Nicht zum ersten Mal waren die „Tälesnarren“ zusammen unterwegs: Schon seit 2008 sind sie alle zwei Jahre gemeinsam auf Tour, um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Zum Abschluss der Fasnet wolle „jeder noch einmal einen Höhepunkt setzen und so richtig Gas geben“, sagte Stefan Schidloch, Zunftmeister der Leirakiebl, die den Ausflug in diesem Jahr organisierten.

„Uns geht es darum, gemeinsam einen schönen Tag zu erleben“, sagte Thomas Alt, Zunftmeister der Gosbacher Leimbergweibla. Der Zusammenhalt sei einzigartig, schwärmte Rainer Straub, Zunftmeister der Gansloser Hommelhenker. „Das gibt es sonst nirgends.“

