Arbeitsmarkt Der übliche saisonale Anstieg

Kreis Göppingen / Michael Rahnefeld

Im Sommer steigen nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Arbeitslosenzahlen. Im Landkreis bleibt trotzdem alles ziemlich konstant.

Ein leichter Anstieg der Arbeitslosenzahl im August ist genauso üblich wie der Anstieg der Temperaturen im Sommer. Diese saisonale leichte Verschlechterung auf dem Arbeitsmarkt liegt in der Tatsache begründet, dass sich in den Sommermonaten verstärkt junge Menschen bei der Arbeitsagentur melden, die nicht in ihrem Betrieb bleiben können oder möchten. Viele streben eine weiterführende Schule beziehungsweise ein Studium an, erklärt dazu die Arbeitsagentur. „Die leichte Zunahme der Arbeitslosigkeit im Juli wird wesentlich durch die Zugänge junger Menschen aus Ausbildung getragen“, konkretisiert das noch Thekla Schlör, die Chefin der Göppinger Arbeitsagentur.

Trotzdem ist der Arbeitsmarkt im Verantwortungsbereich der Göppinger Behörde – sie betreut die Landkreise Esslingen und Göppingen – sehr stabil. 13.895 Menschen waren in den beiden Landkreisen im Juli ohne Arbeit. Das ist eine Zunahme im Vergleich zum Juni um 215 Personen oder 1,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote, die sich im Vergleich zum Vormonat nicht verändert hat, lag mit 3,1 Prozent gleichauf mit dem Schnitt in Baden-Württemberg, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Und Thekla Schlör freut sich: „Der Arbeitsmarkt in der Region zeigt sich nach wie vor ausgesprochen positiv“. Sie prognostiziert, dass die Arbeitslosenzahlen auch noch im August leicht steigen werden. „Ab September werden die Zahlen dann wieder sinken“, ist sich Schlör sicher. Besonders Fachkräfte mit einer abgeschlossenen Ausbildung haben auf dem prosperierenden Arbeitsmarkt aktuell die besten Chancen auf Beschäftigung und werden von Betrieben händeringend gesucht. Dies zeigt sich auch an der Zahl offener Stellen, die weiter gestiegen ist.

Von allen Arbeitslosen im Agenturbezirk gehörten 5963 Personen der Arbeitslosenversicherung an und wurden von der Arbeitsagentur betreut. 7932 Personen waren in der Grundsicherung gemeldet, sie werden von den Jobcentern in den beiden Landkreisen Esslingen und Göppingen betreut, sie erhalten Sozialleistungen zum Lebensunterhalt.

Im Landkreis Göppingen waren im Juli insgesamt 4691 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 108 mehr (plus 2,4 Prozent) als im Juni, aber 517 (minus 9,9 Prozent) weniger als im Vorjahr. Der Landkreis Göppingen verzeichnete eine Arbeitslosenquote von 3,3 Prozent.

Als langzeitarbeitslos werden im Gesamtbezirk der Agentur 3885 Menschen angesehen, sie waren im Juli seit mindestens einem Jahr bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern arbeitslos gemeldet. Das war eine Person (die Veränderung wirkt sich prozentual nicht aus) weniger als im Vormonat, und es waren 401 Personen (minus 9,4 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat.

Gut sieht es bei den Stellen aus. Im Gesamtbezirk der Göppinger Agentur waren im Juli 12 530 Stellen beim gemeinsamen Arbeitgeber-Service und der Jobcenter zur Besetzung gemeldet. Gegenüber Juni ist das eine Zunahme um 192 Stellen (plus 1,6 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr gab es 1418 Stellen (plus 12,8 Prozent) mehr.

Die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen stieg im letzten Monat ebenfalls: Insgesamt wurden 3671 Stellen neu gemeldet. Das waren 626 (plus 20,6 Prozent) mehr als im Juni, und 495 (plus 15,6 Prozent) mehr als im Vorjahresmonat.

Ausbildungsstellenmarkt

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober letzten Jahres wurden 5645 Berufsausbildungsstellen gemeldet, 7,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Bewerberzahlen sind mit 4802 als Zwischenstand 2,5 Prozent niedriger als im Vorjahr.

„Endspurt auf dem Ausbildungsmarkt: in einem Monat ist in den meisten Betrieben Ausbildungsstart. Wer eine Ausbildung machen möchte, kann auch jetzt noch seinen Platz finden. Allerdings heißt es, keine Zeit mehr zu verlieren, bei der Berufswahl flexibel und regional mobil zu sein. Dann sind die Chancen auf eine Ausbildungsstelle auch jetzt auf den letzten Metern sehr gut “, ermuntert Bettina Münz, stellvertretende Leiterin der Arbeitsagentur, junge Menschen, die ohne Ausbildungsplatz in die Ferien starten.

Info Junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, erhalten einen Termin für ein Beratungsgespräch bei der Berufsberatung über die kostenlose Hotline: Tel. (0800) 4 55 55 00.