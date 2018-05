Flugzeugbastler Der Traum vom Fliegen im Ultraleichtflugzeug

Eislingen / Marie-Christin Zepf

Heinz Hartmüller baute vor 20 Jahren das Ultraleichtflugzeug Kiebitz, mit dem er heute noch gerne fliegt. Regelmäßig unternimmt er mit anderen Erbauern Ausflüge in unterschiedliche Länder.

Ein Flugzeug zu fliegen kann man lernen, doch ein Flugzeug zu bauen, ist eine ganz andere Aufgabe. Das stellte auch Heinz Hartmüller fest, der vor knapp 20 Jahren den Doppeldecker „Kiebitz“ baute. „Dieses Modell kann man nicht fertig kaufen, man bekommt lediglich den Bauplan und eine Materialliste“, sagt Hartmüller. Die Bauteile bestellt man dann bei einem Spezialhändler und sucht sich einen großen Platz, wo das Doppeldecker-Flugzeug entstehen kann. „Ich konnte mein Flugzeug damals in der Werkstatt des AeroClubs Göppingen-Salach bauen, wo ich auch Mitglied bin. Das war hilfreich, denn zu Hause hat man kaum Platz für eine solche Aufgabe“, erklärt er.

Neben dem eigentlichen Material braucht man noch alle zum Flug notwendigen Instrumente und natürlich einen Motor. „Es gibt hier ganz unterschiedliche Motoren, die man einbauen kann. Es kommt da eben immer darauf an, welche Kriterien wichtig sind und natürlich welches Budget man hat“, weiß Hartmüller. Damit das Flugzeug fliegen kann, braucht es auch einen Propeller, den man ebenfalls zusätzlich kaufen muss. Knapp 2000 Stunden arbeitete Heinz Hartmüller am Bau seines Flugzeuges, genau gezählt hat er die Stunden jedoch nicht. „Das ist auch nicht wichtig. Es war eine tolle Zeit und ein großartige Erfahrung.“ Die Gesamtkosten belaufen sich dabei auf mindestens 20.000 Euro – nach oben gibt es kaum Grenzen, je nachdem welche Materialien man kauft.

Dass das ein teures Hobby ist, weiß Heinz Hartmüller, doch es ist eben seine Leidenschaft. „Ich fliege bereits seit 1998 und komme aus dem Modellbaubereich. Da war der Reiz einfach groß, ein echtes Flugzeug zu bauen.“ Die „Kiebitz“ ist eine Aluminiumrohrkonstruktion, welche nach dem Aufbau bespannt und lackiert wird. Dabei haben die Bauer freie Hand bei der kreativen Gestaltung, weshalb keines der Ultraleichtflugzeuge einem anderen gleicht.

„Mein Flieger hat die Baunummer 39. Mittlerweile sind fast 300 Baupläne verkauft worden und circa 180 Flugzeuge sind fertig und fliegen bereits“, sagt der Tüftler. Die „Kiebitz“ ist ein Ultraleichtflugzeug mit einem Gesamtabfluggewicht von 472,5 Kilogramm und ist doppelsitzig ausgelegt. Sie erreicht eine maximale Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometern und ist aufgrund des geringen Gewichts recht windanfällig, was bei Ausflügen manchmal für einen besonderen Adrenalinkick sorgt. „Zur Sicherheit des Piloten ist bei allen Ultraleichtflugzeugen ein Rettungssystem vorgeschrieben“, entwarnt Hartmüller. Obwohl der Bau des Flugzeuges bereits lange zurückliegt, erinnert sich der Gruibinger immer wieder gerne daran: „Es war eine sehr aufregende Zeit und ich weiß auch noch, als ich zum ersten Mal damit geflogen bin. Das war wirklich spannend.“

Mittlerweile hat Hartmüller rund 1800 Flugstunden hinter sich. Zusammen mit anderen Piloten und Erbauern trifft sich der heute 71-Jährige regelmäßig für gemeinsame Flüge in andere Regionen und Länder. „Meinem Aufruf für die Reise im April dieses Jahres sind sechs Kiebitz-Doppeldeckerpiloten gefolgt“, berichtet Heinz Hartmüller von der vergangenen Flugreise. Die Piloten aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands trafen sich im bayrischen Wald in Cham nahe der tschechischen Grenze – darunter war auch der Konstrukteur der „Kiebitz“, Michael Platzer, was ein besonderes Highlight der Reise war. Gemeinsam ging es über den großen Arber in 1800 Metern Höhe nach Budweis in Tschechien. „Hier konnten wir nicht nur die Altstadt besuchen, sondern uns auch durch die böhmische Küche probieren“, sagt Heinz Hartmüller. Am nächsten Morgen ging es im Formationsflug weiter nach Krems in Österreich, wo ebenfalls die historische Altstadt besichtigt wurde. Weiter ging es über die Ottenschlag in Österreich am nächsten Tag zurück über Filshofen und Jesenwang bei München und schließlich zurück in die Heimat.

„Die Gesamtflugzeit betrug neun Stunden und wir sind 940 Kilometer geflogen“, sagt der Pilot. Obwohl des Wetter durchweg schön war, machte der recht starke Südostwind den Ultraleichtpiloten teilweise zu schaffen. Alle Piloten sind jedoch wohlbehalten wieder zu Hause angekommen. „Es war ein sehr schöner Ausflug und ich bin froh darüber, dass wir Kiebitz-Bauer solche Erlebnisse teilen können“, sagt er.