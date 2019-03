Der zehnjährige Philipp Stehle räumt bei den Deutschen Meisterschaften im Sport Stacking ab. Jetzt startet der Gosbacher bei der WM.

Philipp Stehle ist aktuell Deutschlands bester Sport Stacker und fährt im April mit großen Erwartungen zur Weltmeisterschaft nach Molina in Spanien. Vergangenes Wochenende räumte der Gosbacher Grundschüler bei der Deutschen Meisterschaft in Speichesdorf (Landkreis Bayreuth ) ab: Er „erstapelte“ sich gleich sieben Medaillen und einen Pokal.

Wenn Philipp Stehle in seinem Element ist, kann das bloße Auge der Geschwindigkeit kaum folgen, in der er seine Becherformationen auf- und abbaut. Durch seinen älteren Bruder Daniel kam er erstmals in Kontakt mit den flinken Bechern. Philipp Stehle beobachtete, probierte selbständig aus und ist seitdem infiziert vom Stacking Fieber. Seit Jahren bringt er einen Erfolg nach dem anderen nach Gosbach heim.

Der zehnjährige Philipp Stehle ist gut vorbereitet auf die Weltmeisterschaft. Bei der Deutschen Meisterschaft in Speichersdorf bestätigte er seine Form mit sechs Meister- und zwei Vizemeistertiteln in den verschiedenen Kategorien.Sein Blick richtet sich nun auf die Weltmeisterschaft in Molina, eine Woche nach Ostern.

