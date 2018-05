Ebersbach Der Region geht der Platz aus

Ebersbach / TOBIAS FLEGEL

Die Forderungen des Chefplaners sahen einige Räte kritisch, da sie die freien Flächen als nahezu aufgebraucht sehen.

Nachdrücklich hat der Leitende Technische Direktor der Region Stuttgart vor dem Gemeinderat von Ebersbach diese Woche dafür geworben, neuen Wohnraum zu schaffen und Firmen neue Flächen anzubieten. Gelinge es den Städten und Gemeinden im Großraum Stuttgart nicht, diese Aufgabe zu lösen, drohe die Region wirtschaftlich ins Hintertreffen zu geraten, warnte Thomas Kiwitt. Den Einwand, dass das an einer engen Stelle des Filstals gelegene Ebersbach kaum noch freie Flächen habe, ließ der Planer gelten. Kiwitt legte dem Gemeinderat nahe, rechtliche Gestaltungsfreiheiten bei der Bebauung zu nutzen.

Ein solches Instrument ist der Paragraf 13b des Baugesetzbuches. Der Zusatz erlaubt es Kommunen vorübergehend, zusätzliche Flächen im Randbereich neuer Baugebiete ohne großen planerischen Aufwand mit zu erschließen. Diese bis Ende 2019 bestehende Möglichkeit beabsichtigt Ebersbach nach Angaben des stellvertretenden Bauamtsleiters Roland Albig in den Gebieten „Hinter der Kirche“ anzuwenden und im „Unteren Wasen“ im Stadtteil Bünzwangen.

Solche Möglichkeiten auszureizen, empfiehlt der Technische Direktor. Zugleich erinnerte er seine Zuhörer daran, woran es in der Region mangelt: „Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum“, sagte Kiwitt. Dringender Bedarf bestehe an kleinen Einheiten. Ihm zufolge werden rund 40 Prozent der Haushalte in der Region Stuttgart von einer Person bewohnt.

Ebenso deutliche Worte fand der Planer für den Bedarf an neuen Fläche für Unternehmen. „Größere Flächen für produzierendes Gewerbe gehen uns total ab“, sagte Kiwitt. Wegen dieses Mangels hätten Ebersbach und Uhingen ein Alleinstellungsmerkmal, wenn die Nachbarstädte den geplanten „Gewerbepark Fils“ verwirklichen. Die knapp 20 Hektar große Fläche erfüllt für den Technischen Direktor nahezu alle Merkmale, um hochkarätige Firmen anzulocken: Das Gebiet ist recht groß und über die nahegelegene Bundesstraße für Lastwagen gut erreichbar.

Dass genau das mit dem Schwertransport einhergehende Getöse Munition ist für die Gegner des Vorhabens, weiß Kiwitt. „Beim Lärmschutz gibt es keine Spielräume“, sagte er. Lkw müssten die Areale möglichst auf Straßen erreichen, die nicht durch Ortschaften führen. Als weitere Möglichkeit des Transports von Mensch und Gütern sei im Regionalplan vorgesehen, dass Züge auf einem weiteren Gleis nach Stuttgart fahren können. „Es gibt aber aktuell keine Ausbaupläne für drei Gleise“, sagte Kiwitt.

Die Bedeutung von großen Flächen für Firmen hob Kiwitt in seinem Vortrag hervor. „Die Region Stuttgart ist eine Industrieregion.“ In der seien keine Areale für „schicke Architekturbüros“ gefragt, sondern Platz für das produzierende Gewerbe. Der sei Mangelware, aber für den Erhalt von Arbeitsplätzen wichtig: „Wenn wir bei der Entwicklung des E-Motors mitspielen wollen, müssen wir Flächen auf den Markt bringen und sagen, wann Unternehmen investieren können.“ Firmen verlangten eine verlässliche Grundlage zum Planen.

Das Plädoyer des Technischen Direktors für mehr Wohnraum und Gewerbeflächen schränkten einige Stadträte mit dem Verweis auf die örtlichen Gegebenheiten ein. „Unsere Flächen sind ausgereizt“, sagte Klaus Walter (Grüne). In Ebersbach sei das Filstal am engsten, weshalb er eine Nachverdichtung von 20 Prozent nicht mittrage. Die Anwendung des Paragrafen 13b lehnt der Grüne ebenso ab wie ein drittes Gleis: „Wenn der Schnellverkehr hier nicht durchfährt, haben wir den Güterverkehr.“ Für Walter kommt es darauf an, Natur und Landschaft zu erhalten.

Diese Einschätzung teilte Christoph Ebensperger (SPD). „Die Natur ist das höchste Gut, denn sie ist die Grundlage“, fand er. Der Platz im unteren Filstal sei weitgehend ausgereizt. Verbleibende freie Flächen sollten erhalten bleiben, denn bei einer rigorosen Bebauung bekomme Ebersbach in zehn Jahren ein Problem mit dem Stadtklima. Keine Nachteile für die Natur erwartet er von einem dritten Gleis, dafür aber immense Kosten.

Zwingend notwendig ist der zusätzliche Schienenstrang nicht, antwortete Kiwitt sowohl Ebensperger als auch Paul Rösch (CDU). Letzterer hatte nach einer Möglichkeit gefragt, wie die Freihaltung eines dritten Gleises zu umgehen sei. Ein solcher Schienenstrang sei nur eine Option für die Zukunft, sagte der Leitende Technische Direktor. „Es empfiehlt sich in einer Region, in der es keinen Platz gibt, einen Plan B zu haben.“

Der Planer der Region empfahl, in Bebauungsfragen offen zu bleiben und bei der Belegung des geplanten Gewerbeparks Logistik-Unternehmen nicht von vornherein auszuschließen. Diesen Schluss hatte Paul Rösch aus den Ausführungen Kiwitts gezogen. Der Technische Direktor räumte außerdem ein, dass die Natur zwar ein hohes Gut sei. Von einer Rangfolge riet er jedoch ab: „Sie müssen so viele Güter gegeneinander abwägen, dass ich keines am höchsten setzten würde“, warnte er die Stadträte.