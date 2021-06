Am Anfang stand für das Team im Kinderhaus Haier die Frage: „Was brauchen wir überhaupt für dieses Projekt?“ Das war schnell klar:

Einen Raum, in dem die neuen Redakteure ungestört arbeiten können.

Einen Ausweis, damit natürlich jeder weiß, wer dazu gehört. Mit Bild und Unterschrift.

Technische Hilfsmittel wie ein Telefon, falls neue Informationen von außen kommen, über die wir dann gleich diskutieren und schreiben können.

Stifte und Scheren für die Kreativität, die in uns schlummert .

Und die täglich gelieferte Zeitung war natürlich ganz arg wichtig.

„Wie bringen wir denn nun das Thema Zeitung an die Kleinen ran?“ fragte sich das Team im Kinderhaus Haier. Ein unnötiger Gedanke, wie sofort klar wurde, denn die Kinder stürzten sich geradezu auf die Zeitung. Die Erzieher kamen gar nicht hinterher, alle Artikel vorzulesen, die die Kinder so brennend interessierten.

Zeitung liegt auf dem

Frühstückstisch bereit

Von Anfang an lagen die Zeitungen schon am frühen Morgen am Frühstückstisch bereit. Die Kinder blätterten interessiert darin herum und die Erzieherinnen unterhielten sich über die neuesten Ereignisse und lasen den Kindern die gewünschten Berichte vor. „Mit unseren Nachwuchs- Reportern trafen wir uns jeden Tag im Zeitungsbüro, welches sie mit uns gemeinsam gestaltet hatten“, berichtet das Team. „NWZ“ hing in groß ausgeschnittenen Lettern über einem Holzrahmen und in der Mitte trohnte Kritzel, das Maskottchen dieser wunderbaren Zeitungs-Aktion. Ein Presseausweis durfte natürlich nicht fehlen, täglich wurde damit „eingestempelt“.

Was bedeutet „NWZ“?

Doch was bedeutet eigentlich NWZ, woher kommen die Informationen und wie wird eine Zeitung hergestellt? Keiner konnte das erst mal erläutern was NWZ bedeutet, nicht mal die Eltern Zuhause oder die Erzieher wussten das. Schnell war das Rätsel gelöst (es steht ja auf der ersten Seite drauf) und die Eltern wurden von ihren Kindern Zuhause naseweis belehrt. „Alle Fragen rund um die Zeitung haben wir nach und nach gemeinsam mit den Kindern über das dazugehörige Begleitheft – und weit darüber hinaus – spielerisch erarbeitet. Wir suchten gut gemachte und vor allem für Kinder verständliche, kurze Videos/Infos auf verschiedenen Medien“, blickt das Team zurück. Zum Beispiel „Wie entsteht eine Zeitung“ aus der Sendung mit der Maus, ein kurzes Video „Was macht ein Journalist“ oder auch ein Hörspiel über die „Druckerei der Tiere im Wald“.

Die Vorschüler zeigten riesiges Interesse und stellten ganz viele Fragen dazu. Von ihnen kam ganz viel kreativer Input, wie sie selber den Beruf des Reporters und des Journalisten ausführen würden. Aus dieser höchst angeregten Unterhaltung entstand eine tolle Idee: Mit jedem Kind wurde individuell geplant, seinen eigenen Zeitungsartikel zu gestalten. Eine wahre Wundertüte kam zum Vorschein, denn die Kleinen hatten ganz eigene Herangehensweisen. Das eine Kind wollte unbedingt ein Interview mit Oma und Opa führen. Mehrere Kinder wollten über ihre Freizeitaktivitäten berichten (Fußball, Schwimmen, Ballett). Ein Kind wollte gar am liebsten eine ganze Artikelserie zum Thema „Eisenbahnen früher und Züge von heute“ herausbringen. Artikel über Pferde und Bauernhöfe und ein Tierheim entstanden. „Wir holten die Eltern mit an Bord und miteinander stellten wir so unsere ganz eigene kleine Zeitung zusammen“, berichtet das Team.

Auch in den vielen anderen Aktivitäten waren der Vielfalt kaum Grenzen gesetzt: Die Kinder malten Bilder zum Thema „Woher kennt Ihr denn die Zeitung“. Nachdem die Gruppe einen Beitrag über Regenwürmer gelesen hatte, machte sie aus dem Titelbild viele individuelle Puzzle. Aus einer Kartonvorlage bastelte jedes Kind einen Fotoapparat und fotografierte alles, was ihnen vor die Linse kam. Begeisterung war hier groß geschrieben, die Kinder „fotografierten“ tatsächlich noch mehrere Tage lang. Titelbilder zu bestimmten Themen wie Sport, Wetter oder Wirtschaft wurden gesucht, ausgeschnitten und aufgeklebt. Bewegungsspiele wie mit zerknüllten Zeitungskanonenkugeln „die Burg abschießen“ oder „Schlafmütze“ mit aus Zeitungen gebastelten Hüten, wurden mit Lachen und Kreischen durchgeführt. Und immer noch fällt den Kindern stetig Neues ein, was man mit einer Zeitung und drum herum erleben kann.

Das komplette Projekt sollte etwa vier bis fünf Wochen dauern. Die Kinder waren allerdings so fasziniert, dass sich das Kinderhaus wesentlich länger damit beschäftigt hat. „In herausfordernden Zeiten wie den unseren, war das Projekt Zeitung und ihre jeweilige starke persönliche Teilhabe daran, schlicht ein wunderbares Geschenk für die Kinder“, ist sich das Team vom Kinderhaus im Haier sicher.