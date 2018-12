Kreis Göppingen Hilfsfristen im Rettungsdienst: So schnell ist der Notarzt da

Hilfsfristen im Rettungsdienst: So schnell ist der Notarzt da

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

Der Kreis Göppingen liegt bei der Schnelligkeit des Rettungsdienstes landesweit auf Platz zwei. Bei den einzelnen Kommunen gibt es deutliche Unterschiede.

Wie viel Zeit der Notarzt oder Rettungswagen benötigen, bis sie am Einsatzort sind, wird von den Rettungsdiensten nicht veröffentlicht. Diese gesetzlich geregelten Hilfsfristen werden nur als Durchschnittswerte für Landkreise bekanntgegeben. Zum zweiten Mal hat nun der Südwestrundfunk (SWR) eine Datenanalyse vorgenommen und die Hilfsfristen auf jede Ortschaft im Land heruntergebrochen. Der Kreis Göppingen steht gut da – und liegt landesweit auf Platz zwei.

Im Rettungsdienstgesetz von Baden-Württemberg heißt es, dass Rettungsdienst und Notarzt möglichst nach 10, spätestens aber nach 15 Minuten vor Ort sein sollen – und zwar in 95 Prozent der Fälle. Dieses Ziel wurde im Landkreis 2016 erreicht und auch 2017, wie die jetzt vom SWR veröffentlichten Zahlen zeigen. In 95,7 Prozent aller Einsätze wurde die 15-Minuten-Frist eingehalten. Nur der Kreis Heidenheim steht mit 95,9 Prozent noch etwas besser da. Auf den Plätzen drei bis fünf folgen auf Göppingen der Ostalbkreis (95,4), Ravensburg (95,3) und Böblingen (95,3). Alle anderen Land- und Stadtkreise in baden-Württemberg erreichen die im Rettungsdienstgesetz festgelegte 95-Prozent-Marke nicht.



