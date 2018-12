Neubau Zwischenstand beim neuen Töbele-Kindergarten

Rechberghausen / Peter Buyer

Im Töbele-Kindergarten in Rechberghausen ist noch ordentlich was zu tun, spätestens im Februar sollen die Kinder und Erzieherinnen aber einziehen.

Ein Bär aus Granit ist auf die Seite gekippt, obendrauf thront ein Sitzkarussell. Die alten Garten­-Spielgeräte des Töbele-Kindergartens liegen etwas verloren im Regen neben der Kindergarten-Baustelle. Auf dem Weg zur Baustellentür Schotter und Matsch. Und drinnen? Schön warm und ganz schön hell, trotz des bleigrauen Wolkenhimmels da draußen.

Die breite Glasfront mit bodentiefen Fenstern lässt viel Licht in die direkt dahinter liegenden drei Gruppenräume. Und der Lichthof auf der anderen Seite des Gebäudes bringt Helligkeit in die Küche, den Werkstattraum und den Eingangsbereich. Mitten in der Eingangshalle stehen Bürgermeisterin Claudia Dörner und Hauptamtsleiter Matthias Dichtl und besprechen sich mit Architekt Stephan Knödler.

Auf dem blanken Betonboden stapeln sich Fliesenkartons und Pakete mit Industrieparkett, im hinteren Bereich der Eingangshalle lugen Rohre aus der Wand heraus, hier soll die Küchenzeile rein. Türen fehlen, hier und da hängen Kabel aus den Decken. Wann soll das fertig sein? Ende Januar wäre schön, hofft Dörner, spätestens im Februar. Architekt Knödler nickt, das könnte passen. Es ist zwar noch richtig Baustelle, aber wenn alles klappt, könnte es schnell gehen.

Künftig drei Gruppen im Töbele

Drei Gruppen gibt es dann im Töbele. Vom Eingang rechts die beiden für die Kinder ab drei Jahren, jeweils ein Hauptraum mit dazugehörigem Nebenraum, für je 20 bis 25 Kinder. Links vom Eingang, an der noch kommenden Küche vorbei, geht es in den Bereich für die Ein- bis Dreijährigen, für die zehn Kinder gibt es auch einen Schlafraum.

In der Dienstagsausgabe der NWZ sowie im E-Paper lesen Sie:

- Was sich die Architekten und die Gemeinde trotz der kurzen Planungszeit für den neuen Kindergarten haben einfallen lassen haben.

- Was vor der Eröffnung im Februar noch alles getan werden muss.