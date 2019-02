Umweltschutz Der ewige Kampf gegen die Einwegbecher

Kirchheim / Bianca Lütz-Holoch

Wenn es gut läuft, wandern sie nach einmaligem Gebrauch in die Tonne. Wenn nicht, bleiben sie einfach auf einem überquellenden Mülleimer, einer Mauer oder Treppe stehen, landen im Gebüsch oder auf der Straße: Einweg-Plastikbecher sind zu einem immer größeren Problem geworden – auch für die Städte, deren Mitarbeiter sie beseitigen müssen.

„So geht das nicht weiter“, haben sich deshalb Eve und Bernd Sigel von der Weilheimer Bio-Bäckerei Scholderbeck gesagt und in ihren Filialen eine Umweltkampagne gestartet. „Wer bei uns seinen eigenen Becher mitbringt, bekommt den Kaffee günstiger“, sagt Eve Sigel. Der Durchbruch ist allerdings ausgeblieben: Zu viele Kunden denken einfach nicht daran, ihren Becher mitzubringen, oder haben ihn nach dem letzten Gebrauch nicht gespült. Viele holen sich auch mal bei einer anderen Bäckerei oder an der Tankstelle ein Heißgetränk. Eve Sigels Fazit nach dem Probelauf im eigenen Haus: „Sinn macht nur ein möglichst flächendeckendes Pfandsystem.“ Mit der Idee, zumindest in Kirchheim ein einheitliches Konzept einzuführen, wandte sie sich an die Stadtverwaltung.

Einen eigenen Mehrwegbecher hat Kirchheim schon. Von einem Pfandsystem, so die Info aus dem Rathaus, habe die Stadt bei dessen Einführung aber bewusst abgesehen: Zu teuer und zu kompliziert wäre das Ganze geworden, heißt es. Den Impuls von Eve Sigel hat man sich aber zu Herzen genommen. „Wir finden es grundsätzlich eine gute Idee, ein Pfandsystem einzuführen“, betont Dennis Koep, Pressesprecher der Stadt Kirchheim. Aus Sicht der Verwaltung greift aber selbst eine Lösung, die ganz Kirchheim umfasst, noch zu kurz. „Wenn Pendler mit der S-Bahn von Kirchheim nach Stuttgart fahren, wollen sie ihren Becher ja auch zumindest am Bahnhof des Zielorts abgeben können“, sagt er. „Idealerweise sollte dort also das gleiche Pfandsystem gelten wie bei uns.“ Also nahm die Stadt Kontakt zur Landeshauptstadt auf – und stieß auf offene Ohren.

Zwar hat Stuttgart noch kein Becherpfand. Die Verwaltung arbeitet aber mit Hochdruck an einer umfassenden Lösung. „Entscheidend ist, dass wir einen geeigneten Anbieter finden“, sagt Torsten von Appen, zuständig für die Einführung eines Mehrwegbechersystems. Nur wenn sich in einem aktuellen Wettbewerb ein Dienstleister findet, wird auch die Summe ausgeschüttet, die die Landeshauptstadt als Anschub­finan­zie­­rung für eine zweijährige Startphase zur Verfügung stellt: 600 000 Euro. Im Idealfall kann das Pfandsystem im Sommer starten. Dass eine Stadt wie Kirchheim auf den Zug aufspringt, ist in Stuttgart ausdrücklich erwünscht.