Obstbau Der Aromensammler

Jörg Geiger in seinem Element: Was die Natur hervorbringt, kombiniert er zu neuen Produkten. © Foto: Andreas Geiger

Seine Produkte sind handgemacht: Jörg Geiger wird mit seiner Manufaktur und seiner Philosophie morgen in einer SWR-Reihe vorgestellt. Die Fotos stammen aus dem Film von Andreas Geiger. © Foto: Andreas Geiger

Iris Ruoss

Ob Wiesenobst, Eichenlaub, heimische Kräuter oder gemahlene Steine, alles, was Jörg Geiger verarbeitet, wächst und findet man rund um Schlat und in der Region. Vor rund 20 Jahren hat Jörg Geiger den elterlichen Gastronomiebetrieb „Lamm“, die dazugehörende Brennerei und einige Hektar Streuobstwiesen in Schlat übernommen.

Schon sein Vater baute Ende der 1950er Jahre die Tafelbirne Gaishirtle an, um daraus Schnaps zu brennen. Viele alte Obstsorten stehen auf den Geigerschen Streuobstwiesen. Jörg Geiger fragte sich, was er mit dem Erbe anfangen könnte, außer Most zu pressen, der nicht mehr so gefragt ist wie zu früheren Zeiten. Während Geiger die alten Obstbäume bewahrte, sägten viele Landwirte die Obstriesen ab, um die Flächen besser befahrbar zu machen. Geiger dagegen setzt auf Kulturerhalt, und seine Hartnäckigkeit hat ihm Recht gegeben.

An den jahrelangen Rechtsstreit mit der Champagner-Lobby wegen Geigers Birnenschaumwein wird sich sicher so mancher noch erinnern. Der Birnenschaumwein aus der Champagner-Bratbirne war der Anfang, mittlerweile steht eine große Manufaktur mit Abfüllanlage am Ortsrand von Schlat und es sind schon unzählige Getränkekreationen entstanden.

„Made in Südwest“ heißt die Sendereihe des SWR, in die es jetzt auch der findige und kreative Schlater geschafft hat, denn: „Geiger und seine Produkte sind ja wirklich handgemacht im Südwesten“, sagt der Grünbacher Filmemacher Andreas Geiger, der seinen Nachnamensvetter ein Jahr lang immer wieder bei der Arbeit begleitet und in Szene gesetzt hat.

Andreas Geiger ist überzeugt von der Mission des findigen Schlaters, denn er erschaffe nicht nur ein Produkt, sondern habe es geschafft, altes Wiesenobst wieder gesellschaftsfähig zu machen. „Er schafft den Spagat zwischen dem ländlichen Verständnis und den globalen Gedanken“, meint der Filmemacher.

Wertigkeit ist ein großes Stichwort bei Geigers Experimentierfreude, denn er scheut sich nicht, extravagante Wege einzuschlagen. Jörg Geiger probiert, er verpaart alte Obstsorten mit heimischen Kräutern oder Eichenlaub, versenkt Heu in den Getränketanks und wartet ab, wie sich der Geschmack entwickelt.

Nicht immer klappt alles nach seinen Vorstellungen, es geht auch einmal schief. Eine äußerst bittere und nicht gerade wohlschmeckende Erfahrung hatte Jörg Geiger schon mit Wermut. „Die erste Probe hat mir Würgereiz beschert“, schmunzelt er.

Der Filmemacher beschert den Zuschauern indes Kulissenblicke. Er hat Jörg Geiger im Jahreslauf über die Schulter geschaut, ihn mit der Kamera auf die Streuobstwiesen begleitet. Im Frühjahr zu den blühenden Obstbäumen, wenn Geiger kontrolliert, ob genügend Insekten unterwegs sind. Er war beim Rütteln der Schaumwein-Flaschen dabei, hat dokumentiert, wie Jörg Geiger seine Talente, das Riechen und Schmecken, einsetzt, um aus unreifem Obst, unter Zugabe einer Vielzahl von Gewürzen, Blüten und Kräutern ein erfrischendes Getränk zu zaubern.

Auf Wertewandel gesetzt

Ein Höhepunkt im Jahreslauf, die Ernte, darf im Film nicht fehlen. Wenn die Wiesen nach reifem Obst duften, offenbart sich so ganz nebenbei die Mission von Jörg Geiger: die sortenreichen Obstwiesen, die die Kulturlandschaft prägen, Refugien für Vögel, Insekten, Kleintiere und damit eine artenreiche Landschaft schaffen, die es so ohne die Obstwiesen nicht geben würde und die Geiger unbedingt erhalten möchte.

Der Obstbauer und Gastronom setzt auf Wertewandel. „Wiesenobst für Stuttgart“, heißt das jüngste Projekt: Ein Holzhaus mit Probier- und Interaktionsmöglichkeiten, mitten auf der Königsstraße, zur Weihnachtsmarktzeit.

Info „Der Aromensammler der Alb“ wird morgen im SWR in der Sendereihe „Made in Südwest“ um 18.15 Uhr gesendet.