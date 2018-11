Kreis Göppingen Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin stabil

Kreis Göppingen / Michael Rahnefeld

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Göppingen bleibt im November unverändert auf 3,2 Prozent. Im Gesamtbezirk sinkt sie auf 3,0 Prozent.

Im November ist die Arbeitslosenquote im Bezirk der Göppinger Arbeitsagentur noch einmal leicht auf jetzt 3,0 Prozent gesunken. In den Landkreisen Göppingen und Esslingen waren noch 13.506 Menschen ohne Arbeit, davon sind 7566 Personen in der Grundsicherung gemeldet, sie werden von den Jobcentern in den beiden Landkreisen betreut. 11.001 offene Stellen waren gemeldet. Die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen ist im letzten Monat leicht gestiegen: Insgesamt wurden 2881 Stellen neu gemeldet. Das waren 25 (plus 0,9 Prozent) mehr als im Oktober, aber 548 (minus 16,0 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat

„Im November stehen alle Zeichen am Arbeitsmarkt weiter auf Stabilität,“ erklärt dazu Thekla Schlör, die Chefin der Göppinger Arbeitsagentur. Gleichzeitig verweist sie darauf, dass die geringen Veränderungen an den Zahlen nicht die Bewegung auf dem Arbeitsmarkt widerspiegeln, die es bei den Zugängen in und den Abgängen aus Arbeitslosigkeit gibt.

