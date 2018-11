Ahnenforschung Den Lebensgeschichten der Oberberkener nachgespürt

Ergebnisse werden morgen vorgestellt

Präsentation Vorstellen wird Walter Rommel sein Buch in Oberberken. Am Donnerstag, 22. November, sowie am Donnerstag nächster Woche (29. November) jeweils von 14 bis 18 Uhr präsentiert er seine Arbeit im Rathaus seines Heimatortes, erklärt seine Vorgehensweise und hofft natürlich, dass sich viele aus Oberberken für die Vergangenheit und das Schicksal ihrer Familien interessieren und sich das voluminöse Werk in den heimischen Bücherschrank stellen wollen.