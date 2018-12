Weihnachten Den Lämmern macht der Trubel nichts aus

Sehr gut besucht war am Mittwochabend der Adventsmarkt der Schäferfamilie Herb in Hausen. © Foto: pjm

Hausen / Von Patricia Jeanette Moser

„Es ist die Bodenständigkeit und die Atmosphäre, die uns immer wieder gerne hierher führt“, schwärmte am Mittwochabend eine Besucherin des Adventsmarkts in Hausen. Dort öffnete die Schäferfamilie Willi Herb wieder ihren Schafstall und streute nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Besucher frisch ein.

In gemütlicher Atmosphäre ließ es sich bei netten Begegnungen verweilen. Acht Stände mit weihnachtlichem Einkaufsangebot luden ein, sich einzudecken mit wärmendem Schaffell und vielen Schafwollprodukten. Darüber hinaus gab es reichlich Dekorationsartikel aus Holz, für drinnen und draußen, Handarbeiten, Krippen im Kleinformat und Honigprodukte aus der Region.

Vom Trubel unbeeindruckt ließen sich die Schafe im Stall samt ihrem Nachwuchs bewundern. Die Kinder durften nicht nur die Schäfchen beobachten, sondern auch auf Esel Paul oder auf einem der beiden Ponys reiten. Und die Eltern filmten den furchtlosen Ritt ihrer Sprösslinge.

Glühwein und Kulinarisches vom Lamm wurden gerne angenommen. Nicole Herb und ihre „Imbiss-Crew“ hatten alle Hände voll zu tun. Viele Besucher plauderten derweil an den Biertischen. Die Bierbänke wurden eigens mit wärmenden Pferdedecken versehen. Eine natürliche Dekoration mit viel Kerzenlicht schmückte den Schafstall und erfreute die Gäste. Im Freien empfingen brennende Holzpfähle und beleuchteten den Weg als Fackel. Bei „Karle und Harry“ am Christbaumverkauf wurde schon so manche Nordmanntanne fürs Fest mitgenommen. „Der kluge Mann baut vor“, freute sich ein Mann, der den Christbaum geschultert hatte und zum Auto brachte. Das Team des Kindergartens Felsennest verwöhnte die Gäste des Adventsmarkts mit Waffeln am Stiel. Mit roten Wangen filzten die Kinder Sterne, Herzen und Rentiere als Christbaumanhänger.