Ebersbach Dekorative Holzsterne zum Verkauf

Ebersbach / SWP

Der städtische Bauhof hat passend zur Adventszeit wie in den vergangenen Jahren handgefertigte dekorative Holzsterne vorbereitet. Zahlreiche Geschäfte in der Ebersbacher Innenstadt erhalten diese, wie schon in der Vergangenheit, als dekorative Leihgabe, um insbesondere die Hauptstraße weihnachtlich zu schmücken. Auch für Privatpersonen stehen Sterne unterschiedlicher Größen zum Kauf bereit. Wer Interesse an dieser besonderen Weihnachtsdekoration hat, kann im Bürgeramt im Ebersbacher Rathaus einen oder mehrere Holzsterne erwerben.