Freizeit Degginger Jugend wünscht sich einen Treffpunkt

Montag und Dienstag besuchen jeweils etwa 40 Jugendliche „K-City" in Kuchen. So eine Anlaufstelle vermissen die Kinder und Jugendlichen in Deggingen.

Deggingen / Ilja Siegemund

Mehr als 700 Kinder und Jugendliche zwischen neun und 18 Jahren leben in der Tälesgemeinde. Bislang fehlt für sie eine Anlaufstelle im Ort. Das soll sich ändern.

Die Kinder und Jugendlichen in Kuchen wissen, wohin sie bei jedem Wetter gehen können, um sich zu treffen: „K-City“. Wenn der Kinder- und Jugendtreff am Montag und Dienstag öffnet, kommen etwa 40 Besucher, am Freitagabend sind es sogar 120.

So etwas wünschen sich auch die Degginger für ihren Ort. Bislang trafen sie sich beispielsweise beim Alleenwehr, im Außenbereich des Hallenbads, auf dem Schulhof, dem Spielplatz beim Bürgerzentrum oder beim Vereinsgelände des TV Deggingen. Natürlich engagieren sich viele junge Leute in Vereinen; doch eine zentrale Anlaufstelle im Ort gibt es für sie bislang nicht.

Davon kann die Clique um den 14-jährigen Robin Hill ein Lied singen. Er und seine Freunde steuern oft Plätze an, die sie aus ihren Kindheitstagen kennen: den Spielplatz beim Bürgerzentrum zum Beispiel oder den Schulhof der Grund- und Werkrealschule. „Wir wissen oft nicht, wohin“, gesteht der 14-Jährige. Als „sinnvoll und notwendig“ betrachtet auch die 15-jährige Jasmin Burghardt eine feste Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Deggingen. „Es fehlt uns einfach ein Treffpunkt“, bestätigt sie. In einem Jugendtreff könnte man Kontakte pflegen und auch neue Leute kennenlernen, sagt sie. Ein solcher Treffpunkt würde „die Gemeinschaft in Deggingen unterstützen und stärken“.

