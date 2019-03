Zwei Tage lang war die A 8 zwischen Mühlhausen und Hohenstadt gesperrt. Grund dafür war der Aufbau eines Schutzgerüstes über die Autobahn. Dieses ist notwendig für den (Weiter-)Bau der Filstalbrücke über die A 8. Die Brücke ist Teil der neuen Eisenbahnstrecke Stuttgart-Ulm.

Chaos ist ausgeblieben

Auf der Umleitungsstrecke durchs Obere Filstal und Geislingen sowie bei der Autobahnausfahrt Mühlhausen hat die Sperrung zwar immer wieder zu kürzeren Staus und stockendem Verkehr geführt, ein Verkehrschaos ist jedoch ausgeblieben. Auch auf der B.10 war am Wochenende durch den Ausweichverkehr mehr los als sonst an diesen Tagen. Doch auch dort ging es nur temporär stockend durch Kuchen und Geislingen vorwärts.

Die nächste Vollsperrung der A 8 in Fahrtrichtung Ulm steht in zwei Wochen an, von Freitag, 5. April, 22 Uhr, bis Montag, 8. April, 6 Uhr. Der Verkehr wird dann erneut über die B 466 durchs Täle sowie auf der Überkinger und Wiesensteiger Straße durch Geislingen in Richtung Autobahnauffahrt Merklingen umgeleitet.