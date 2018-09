Uhingen Das wird geboten beim NWZ-Leserfest

Uhingen / SWP

Donnerstag findet das NWZ-Leserfest in Uhingen statt. Wir zeigen, was alles geboten wird:

NWZ-Leserfest Ein buntes Programm für die ganze Familie erwartet die Besucher am Donnerstag, 6. September, am Uditorium in Uhingen. Besucher können sich von 17 bis 20 Uhr auf ein abwechslungsreiches und informatives Programm freuen.

Informationen zur Stadt und dem Umland: Die NWZ präsentiert die Ergebnisse einer Meinungsumfrage und spricht mit Bürgermeister Matthias Wittlinger. So gibt es alle Neuigkeiten und die Einschätzungen des Rathauschefs aus erster Hand.

Spiel & Spaß Ein Highlight für Kinder ist die Hüpfburg. Außerdem kann man tolle Preise gewinnen beim Torwandschießen, neue Strategien ausprobieren beim Spiel „Vier gewinnt“ in XXL-Version und eine der vielen schönen Masken beim Kinderschminken mit Sonja aussuchen, die auch schon bei den vergangenen Lesefesten mit dabei war.

Unterhaltung Der Animationskünstler Peter Jagusch sorgt für manche Überraschung und großen Spaß.

Musik Die Show der Percussion-Gruppe „Beat-Boxer“ verspricht beste Unterhaltung und die Band „Miss Spectra and the Gentlemen“ wird mit ihrem Sound für tolle Stimmung sorgen.

Bewirtung Beim Leserfest präsentiert sich unter anderem Uhingens neueste Bar „Silikus“, die jüngst direkt am Uditorium eröffnet hat. Für Essen und Trinken ist gesorgt.