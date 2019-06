Großer Ärger bei der Feuerwehr Kuchen: Das mühsam aufgestapelte Sonnwendfeuer wurde mutwillig vorab entzündet. Doch die Kuchener Wehr lässt sich nicht entmutigen.

Eigentlich hätte es erst am 15. Juni lichterloh in Flammen stehen sollen: Das Sonnwendfeuer in Kuchen wurde aber bereits in der Nacht auf Dienstag mutwillig von Unbekannten abgebrannt.

Die Feuerwehr Kuchen musste Montagnacht ausrücken und das Feuer löschen. Gegen 22 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei meterhohe Flammen aus Richtung der Tennisplätze mit.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich das Feuer als das „mühsam aufgestapelte Sonnwendfeuer der Jugendfeuerwehr“ heraus, wie die Freiwillige Feuerwehr Kuchen in einem Facebook-Post schreibt. Man gehe, so heißt es darin weiter, von Brandstiftung aus.

„Wer um alles in der Welt macht soetwas?“

„Wer um alles in der Welt macht soetwas?“, fragt die Kuchener Wehr. Und auch die Reaktionen in den Kommentarspalten auf Facebook fallen eindeutig aus: „Es ist so unfassbar traurig, das anderen Leuten die Arbeit vollkommen egal ist, die sich da einige Jugendliche gemacht haben“, schreibt eine Userin. Und ein anderer erinnert sich an einen Fall vor zwei Jahren, als auch das Reichenbacher Sonnwendfeuer Brandstiftern zum Opfer gefallen war.

Die Kuchener Wehr lässt sich indes nicht entmutigen: „Jetzt erst recht! Wir bauen den Haufen wieder auf. Wird zwar etwas sportlich innerhalb von eineinhalb Wochen aber hey, wären wir eine Feuerwehr wenn das nicht klappen würde?“ Am 15. Juni soll das Sonnwendfeuer in Kuchen also wie geplant entzündet werden.

Polizei vermutet: Täter kamen über Zaun

Die Polizei ermittelt nun nach den Unbekannten. Man habe in der Nähe keine verdächtigen Personen feststellen können, teilt die Polizei mit. Man gehe davon aus, dass sich die Unbekannten über einen Zaun Zutritt zu dem Gelände verschafften und das Holz entzündeten. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Kuchen unter der Telefon-Nr. 07331/93270 entgegen.

