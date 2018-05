Das Schullandheim auf der Alb erradelt

Foto: Schule

Nachhaltigkeit Ohne Umweltbelastung ins Schullandheim – die Gemeinschaftsschule in Bad Boll hat’s erfolgreich getestet. Statt mit Sprit in die Ferne zu schweifen, erklomm die Lerngruppe 7c eine schöne Landschaft vor der Haustür: die Alb. In drei Etappen radelten die Schüler bis Urach und wurden für ihre Schweißtropfen mit Hüttenzauber, Grillwurst und dem schönsten Sonnenuntergang belohnt. Pate stand die Wala, die der Schule regelmäßig Geld spendet, das die umweltbewussten Mitarbeitern für die CO 2 -freie Fahrt zur Arbeit honoriert. So kamen 650 Euro für das nachhaltige Schullandheim zusammen. Pannen blieben nicht aus. Nach 900 Meter war der erste Reifen platt, am Ende riss sogar eine Kette. Aber die Schüler haben ja in ihrer Fahrradwerkstatt, die auch von der Wala gesponsert wurde, gelernt, wie’s geht. Bei Stürzen – zum Glück nicht allzu oft – versorgten Mitschüler die Schrammen. Fazit der Schule: „Eine erlebnisreiche, gemeinschaftsfördernde, manchmal abenteuerliche und beeindruckende Tour.“