Tradition  Das Narrenhäs will gut gepflegt sein

Das Narrenhäs will gut gepflegt sein

Next

Bei den Deggner Leirakiebl ist am „Häsbautag“ gemeinschaftliche Maskenpflege angesagt. © Foto: Inge Czemmel

Kreis Göppingen / Inge Czemmel

Nur noch wenige Tage haben die „Hästräger“ Hochsaison, dann ist wieder für eine lange Zeit Schluss mit närrischem Treiben. Das Häs, bestehend aus Narrenkleid, einer holzgeschnitzten Maske und diversen Accessoires, wandert in den Schrank. Zuvor sollte es aber gereinigt und im Bedarfsfall repariert werden, damit es zu Beginn der nächsten Narrensaison nichts zu beanstanden gibt. Bei den meisten Zünften gibt es jemanden, der die Häser auf Ordentlichkeit kontrolliert, bevor sie wieder zum Einsatz kommen.

Bei den Heininger Kirschkernspuckern ist das Häswartin Ramona Tremmel. Am Wochenende um den 11.11. müssen alle Hästräger bei ihr antreten, um ihre Federkleider und Accessoires auf Vollständigkeit und Sauberkeit prüfen zu lassen. Nur wenn alles in Ordnung ist, gibt die Häswartin die Laufnummer für die Umzüge aus.

Da von den unzähligen Federchen des Kirschkernspucker-Häses im Eifer des Fasnetsgefechts schon mal welche verloren gehen, muss in der narrenfreien Zwischenzeit nachgearbeitet werden. Die meisten Kirschkernspucker bringen ihr Häs zu einer örtlichen Schneiderin, die im Besitz eines Sackes voller Ersatzfedern ist. Sollte eine Maske beschädigt sein, wird sie an den Urheber Holzbildhauer Adrian Burger in Elzach zur Reparatur geschickt.

Bei der Rechberghäuser Narrenzunft „Furchenrutscher“ gibt es gleich drei Obmänner, die das Häs jedes einzelnen Narren kontrollieren und sicherstellen, dass keiner „schlampig“ herumläuft. Einer ist für die Torhopfer, einer für die Furchenrutscher und einer für die Dorfhexen zuständig.

Bei der 1. Narrenzunft „Göppinger Galgenberghenker“ gibt es zwei Häs-Varianten: den Henker in den Stadtfarben rot, weiß und schwarz sowie den Gehenkten mit weißem Häs. Beide Figuren tragen handgeschnitzte Masken aus dem Schwarzwald, der Gehenkte zudem einen Schellengurt.

„Bei uns wird das Häs traditionell ausschließlich vom 6. Januar bis zum Fasnetsdienstag getragen, dann wird es ausgezogen und verschwindet für den Rest des Jahres im Schrank“, erklärt der Ehrenvorsitzende Daniel Pasch, dessen Mutter Gabriele die Häswartin ist. Größere Reparaturen werden von der Ulmer Schneiderin erledigt, in deren Schneiderei die Häser auch genäht wurden.

Beim FG „Deggner Leirakiebl“ besteht das Häs aus einem grünen Bauernkittel, einer schwarzen Kniebundhose und einem breitkrempigen, schwarzen Filzhut. Zum Häs gehören außerdem grobgeschnitzte Holzmasken, von denen keine einer anderen gleicht. Zudem führen die Degginger einen „Kiebl“ (Eimer) mit fest integriertem Rührbesen mit.

„Bei uns gibt es einen aus drei Leuten bestehenden Maskenausschuss, der dafür verantwortlich ist, dass die Häser in Schuss sind“, erklärt Zunftmeister Stefan Schidloch. Mängel werden dann unter Anleitung selbst behoben. Dafür gibt es im Oktober oder November den „Häsbau-Tag“, an dem Knowhow, Materialien und Werkzeuge zur Verfügung stehen.