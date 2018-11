Gebühren Das Leben wird wieder teurer

Hohenstadt / Margit Weber

Die Großbaustelle der Bahn am Steinbühltunnel hat der Gemeinde Hohenstadt in der Vergangenheit mehrfach Vorteile verschafft. Unter anderem auch bei den Wasser- und Abwassergebühren. Weil nun der Tunnel im Rohbau fertig ist, müssen die Hohenstadter ab Januar für Wasser und Abwasser tiefer in die Tasche greifen. Der Gemeinderat hat am Dienstag eine Erhöhung der Wassergebühren von 1,50 auf 1,60 Euro pro Kubikmeter beschlossen. Gleichzeitig wird die gesplittete Abwassergebühr für den Zeitraum von Januar 2019 bis Dezember 2020 von 2,45 auf 3,00 Euro pro Kubikmeter erhöht. Die Niederschlagswassergebühr bleibt weiterhin bei 0,58 Euro pro Quadratmeter versiegelte Fläche.

Verbandskämmerin Andrea Düwell begründete die vorgeschlagene Erhöhungen mit dem Weggang der ATA. Dadurch sinke auch der Wasserverbrauch in Hohenstadt erheblich. Die ATA hatte vor allem durch das Betonieren der Tunnelwände in den vergangenen Jahren allein so viel Wasser verbraucht wie die ganze Gemeinde. Dadurch konnten die anfallenden Gebühren niedrig gehalten werden. Durch den Wegfall des Großabnehmers schlagen die Fixkosten für die Wasserversorgung wieder stärker zu Buche – was sich wiederum auf den Wasserpreis niederschlägt.

2014 habe die Abwassergebühr schon einmal bei 3,06 Euro gelegen, erinnerte die Verbandskämmerin. Hinzu komme eine höhere innere Verrechnungsgebühr durch die neue kommunale Haushaltsrechnung (NKHR), die ab 2019 erstmals zum Tragen komme. So müssten sämtliche Verwaltungskostenstellen – vom Bürgermeister über Rathaus bis zum Bauhof - in Zukunft auf die Einrichtungen der Gemeinde umgelegt werden.