Wenn die Gültigkeit der Sperrmüllkarten ausläuft, trudeln im Abfallwirtschaftsbetrieb bis zu 1000 Karten am Tag ein. Im Ostalbkreis wurde die Frist abgeschafft.

Bis zu 1000 Sperrmüllkarten pro Tag erreichen den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises (AWB) Ende Februar jeden Tag. Kein Wunder: Kurz vor Ablauf der Gültigkeit der Karten schicken viele Bürger die Gutscheine noch los, damit der Sperrmüll abgeholt wird. An den anderen Tagen im Jahr sind es meist etwa 80 Karten, die täglich beim AWB eintrudeln.

Die Kartenflut führt zu Problemen. Statt wie gewöhnlich maximal vier Wochen, müssen die Bürger nun auch mal doppelt so lange warten. Wie Georg Huttner aus Eislingen. Am 3. Mai sollte sein Sperrmüll abgeholt werden. „Ich muss den Sperrmüll also zwei Monate im Garten lagern“, klagt er. Er fragt: „Was machen Haushalte, die nicht genügend Lagerfläche haben oder kurz vor einem Auszug stehen?“

Auch im benachbarten Ostalbkreis gab es jedes Jahr das Problem, dass die Kreisbürger zum Ablauf der Frist massenhaft Sperrmüllkarten abgeschickt hatten. Hier galt der Termin 30. Juni. „2014 haben wir das umgestellt“, berichtet die Pressesprecherin der kreiseigenen Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung (GOA), Amanda Hausmann. Seitdem gelten die Karten unbegrenzt, die Gültigkeit läuft nicht mehr ab. Auch kann der Sperrmüll, wie im Kreis Göppingen vorgesehen, mit den Karten in den Wertstoffzentren abgegeben werden.

Wie es dem Eislinger letztlich mit seinem Sperrmüll ergangen ist und ob auch im Landkreis Göppingen womöglich auf die Gültigkeitsdauer der Sperrmüllkarten verzichtet wird, lesen Sie am Donnerstag in der NWZ oder am Mittwoch ab 19 Uhr im E-Paper.