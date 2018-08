Baustelle Das Ende des Chaos ist in Sicht

Kuchen / Thomas Hehn

Alles im grünen Bereich.“ Uwe Gallas ist zufrieden. Bei der Sanierung des B 10-Belags in Kuchen liefert die Memminger Firma Kuttler tadellose Arbeit ab. Mit elektronischen Geräten hat der Techniker vom Aalener Baustoffprüfungsinstitut ABPI gerade Schichtdicke und Verdichtung der Asphalttragschicht gemessen. Mindestens zehn Zentimeter dick muss die erste Schicht sein, damit die folgende Binderschicht und der Endbelag einen ausreichend stabilen Unterbau haben. Gegen 10 Uhr ist der große Fertiger, der die Tragschicht aufbringt, von der Ortsmitte aus deutlich Richtung Baustellenende am Ortsausgang vorgerückt. Nach dem Einbau der 1300 Tonnen Tragschicht soll im Laufe des heutigen Freitags die 8,5 Zentimeter dicke Binderschicht und am Samstag schließlich der Endbelag aufgebracht werden.

Vor allem auf diesem 2,5 Zentimeter dicken „Flüsterbelag“ ruhen die Hoffnungen der seit Jahrzehnten vom Lärm gestressten Anlieger an der B 10 in Kuchen. Um bis zu vier Dezibel soll die ­offenporige und damit die Abrollgeräusche der Fahrzeuge schluckende Asphaltschicht die Lärmemissionen mindern. „Mir hat man erzählt, das entspreche einer Halbierung des Lärms“, sagt Bürgermeister Bernd Rößner – und kann das selbst nicht ganz glauben. Anlieger am inzwischen fertigen ersten Bauabschnitt zwischen dem Ortseingang aus Richtung Gingen und der Ortsmitte in Kuchen bestätigen indessen, dass es inzwischen viel ruhiger geworden sei, versichert Rößner.

Besonders freut den Schultes, dass die Baustelle schneller vorankommt, als geplant. Da die Straßenbaufirma von Anfang an Gas gegeben hat, konnte die eigentlich als dritter Bauabschnitt geplante Belagssanierung der Kreuzung in der Ortsmitte vorgezogen und bereits mit dem ersten Bauabschnitt erledigt werden. Damit verkürzt sich die Bauzeit um voraussichtlich zwei Tage: „Wenn‘s nicht noch Hund und Katze regnet, ist die B 10 nach Abschluss der Markierungs- und Restarbeiten im Laufe des kommenden Dienstags fertig und wird dann auch sofort für den Verkehr freigegeben“, verspricht Rößner.

Dann werden neben den Anliegern an der Ortsdurchfahrt sicherlich auch alle übrigen ­Kuchener aufatmen, die nun seit fast vier Wochen unter dem Verkehrschaos leiden, das die Umleitung verursacht hat. „Das hat von Anfang an nicht funktioniert“, konstatiert der Bürgermeister ernüchtert. Wurden schon vor Beginn der Baustelle die erforderlichen Schilder „zu spät, gar nicht oder falsch aufgestellt“ (Rößner), kamen dann noch die Streiche zweifelhafter „Scherzbolde“ hinzu, die Umleitungsschilder verdrehten oder gar ganz mitgehen ließen. Als dann auch noch Lkw-Fahrer versuchten, sich mit ihren 40-Tonnern durch die engen Straßen der innerörtlichen Umleitung zu quetschen, ging teilweise gar nichts mehr. Erst seit einem Krisengipfel zwischen Behörden, Gemeinde und Polizei am 13. August hat man die Situation einigermaßen im Griff. Bei dem Koordinierungsgespräch wurde vereinbart, dass Lkw-Fahrer mit Fahrbahnverschwenkung und Warnbaken noch früher und deutlicher auf die Vollsperrung hingewiesen werden. Damit sich die Brummi-Fahrer auch daran halten, wurde der Vollzugsbedienstete der Gemeinde abgestellt, die Lkw an der Abschrankung zu kontrollieren und notfalls wieder zurückzuschicken.

Allem Stress zum Trotz kann der Bürgermeister dem Chaos zumindest einen positiven Aspekt abgewinnen. Seit der Umleitung wüssten nun auch die Kuchener, die weiter hinten wohnen, was an der Ortsdurchfahrt los ist. Er höre inzwischen immer öfter, dass Leute aus den ruhigen Wohngebieten sagen: „Wahnsinn, was die an der B 10 tagtäglich aushalten müssen.“