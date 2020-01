Nach nunmehr einem Jahr „Jugendtreff Chillerz“ fällt die Beurteilung über Resonanz, Möglichkeiten und Sinn dieser Einrichtung sehr positiv aus. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Rechberghausen deutlich. An beiden geöffneten Nachmittagen kommen mittlerweile gleichbleibend viel...