Wurde ein Restaurant nach einer Lebensmittelkontrolle auffällig, können dessen Name und die Verstöße in besonders schweren Fällen veröffentlicht werden. Eine Gratwanderung für die Behörden.

Verdreckte Küchen, Schädlingsbefall im Lager, Keime oder abgelaufene Lebensmittel – die Liste dessen, was Lebensmittelkontrolleure bei ihren Besuchen in Restaurants vorfinden, ist lang. Doch selbst wenn ein Betrieb von der Behörde wegen gravierender Hygienemängel zur Schließung gezwungen wurde, wurde der Name des betroffenen Restaurants bislang unter Verschluss gehalten. Diese Praxis ist nun vorerst Geschichte.

Seit kurzem könnte der Imageschaden für Restaurants nach solchen Vorfällen wesentlich größer sein: Denn die Behörde ist dazu verpflichtet, die beanstandeten Mängel, die Schließung und den Namen des betroffenen Restaurants sowie auch den Namen des Inhabers zu veröffentlichen. Zumindest sofern es zu wiederholten Verstößen kam oder ein einmaliger, aber erheblicher Mangel vorliegt.

Gesetzesänderung beschlossen

Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat das Verfahren zur Veröffentlichung von Verstößen eingeleitet. Nun hat auch der Bundestag die Gesetzesänderung beschlossen.

Wie Stephan Ludwig vom Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz erklärt, wird die neue Praxis bereits seit Herbst 2018 angewandt. „Das wird auch so weiterlaufen“, ist Ludwigs persönliche Prognose. Rund 3800 Lebensmittelkontrollen führt sein Amt jährlich durch. Acht Kontrolleure sind dafür im Einsatz. Durch die Neuregelung falle wesentlich mehr Arbeit an: „Nach jeder Kontrolle müssen wir uns nochmal treffen und entscheiden, ob wir den schweren Effekt einer Veröffentlichung als gerechtfertigt sehen“, erklärt der Abteilungsleiter. Es sei eine Gratwanderung, die Entscheidung auf beiden Seiten gleichermaßen rechtssicher zu machen. „Der Verbraucher möchte die Veröffentlichung haben, das ist nachvollziehbar“, sagt Stephan Ludwig, in dessen Abteilung bereits zahlreiche Mails und Beschwerden aufliefen, weshalb Namen von geschlossenen Restaurants nicht öffentlich gemacht werden. „Auf der anderen Seite steht der Betrieb.“ Ludwig schätzt, dass man pro Woche ungefähr einen Fall habe, der für eine Veröffentlichung relevant ist.

Löschung nach sechs Monaten

Die Liste, die beim Landratsamt Göppingen sowie bei zahlreichen weiteren Landratämtern im Internet abrufbar ist, wird dabei laufend aktualisiert. „Nach sechs Monaten wird der Betrieb aus der Liste gelöscht“, erklärt Stephan Ludwig.

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga befürwortet zwar ausdrücklich die Kontrollen sowie die Schließung von Betrieben, die die Gesundheit der Gäste gefährden, sieht die Veröffentlichung der Betriebe aber kritisch: „Das Internet vergisst nichts: Selbst wenn die Mängelbeseitigung zeitnah vermerkt und der Eintrag nach sechs Monaten gelöscht wird, bleiben solche Veröffentlichungen im Netz auffindbar“, gibt Daniel Ohl, Pressesprecher des Verbandes, zu bedenken.

Die gesetzliche Verbraucherinformation veröffentlicht die Listen von Betrieben, die wegen gravierender Verstöße auffällig wurden.

© Foto: Screenshot/ www.verbraucherinfo.ua-bw.de

Im Gastgewerbe seien aber Pächterwechsel an der Tagesordnung – statistisch gesehen wechselt bei mehr als 20 Prozent der Betriebe im Land jedes Jahr die Betreiberschaft, wie Daniel Ohl erklärt. „Unter Umständen werden also Betreiber durch Hygienemängel-Veröffentlichungen geschädigt, für die sie selbst gar nicht verantwortlich sind.“ Man plädiere deshalb für Prävention, statt für Abschreckung.

Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg hingegen begrüßt die Neuregelung ausdrücklich. Die habe den Vorteil „dass die Behörden von sich aus über Missstände und unter Nennung von „Ross und Reiter“ informieren müssen, die Verbraucher müssen nicht erst umständlich bei der Behörde nachfragen.

Das könnte dich auch interessieren: