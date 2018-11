Natur Damit die Fische wieder schwimmen können

Deggingen / Ilja Siegemund

Die Gemeinde Deggingen hat an einer Stelle in der Fils eine Wehrschwelle entfernen lassen. So gelangen Fische leichter stromaufwärts zur Quelle.

Für etwa 70 000 Euro – reine Baukosten – hat die Gemeinde Deggingen eine Vorgabe der Europäischen Union (EU) umgesetzt: Sie entfernte einen fast einen Meter hohen Absatz, eine sogenannte Wehrschwelle, in der Fils. Nun können Fischer das Gewässer ohne Hürde auch flussaufwärts durchschwimmen. Im Optimalfall bis zur Quelle. Denn das fordert die EU.

Großes Gerät rollte für die Arbeiten ans Ufer heran, ein Bagger entfernte die Wand und legte auf mehreren Metern ein seichtes Gefälle an. In den nächsten Monaten soll die Fläche, die zu diesem Abschnitt der Fils führt, noch begrünt werden; durch die Arbeiten gleicht sie momentan eher einem Parkplatz.

