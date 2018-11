Preis Culcha Candela ehrt Adelberger Band

Berlin/Adelberg / SWP

Für die vier Musiker der Band Culcha Candela stand in Berlin ein ganz besonderer Studiotermin auf dem Programm: Als Botschafter des Projekts „Alle Kids sind VIPs“ würdigten sie das Engagement der Adelberger Band Actio Grenzgänger im Rahmen einer exklusiven Session. Gewonnen hatten die Nachwuchsmusiker das Treffen beim Jugendintegrationswettbewerb der Bertelsmann-Stiftung.

Die Mitglieder der beiden Bands hatten sich bereits bei der Preisverleihung für das Projekt „Alle Kids sind VIPs“ im März diesen Jahres kennengelernt . „So stellte sich zwischen Culcha Candela und den süddeutschen Nachwuchsmusikern schnell eine vertraute Stimmung ein“, heißt es in einer Pressemitteilung der Bertelsmann-Stuftung. Eine Reise nach Berlin, gemeinsame Zeit in einem privaten Rahmen und Einblick hinter die Kulissen des Musikgeschäfts: Diesen exklusiven Gewinn hatten sich die sieben jungen Musiker mit ihrem Engagement für syrische Geflüchtete verdient.

Jugendliche rund um die Band Actio Grenzgänger hatten gemeinsam mit dem aus Syrien geflüchteten Rapper McManar einen Hip-Hop-Song samt Musikvideo produziert, um das Leid aufzuzeigen, dem viele Menschen entfliehen. Darüber hinaus hatten sie einen Friedenszug mit Kundgebung zum Thema „Peace for Syria“ auf die Beine gestellt. Ihre Motivation: Integration leben, statt nur darüber zu reden. „Wir wollten ein Zeichen setzen gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Nationalismus“, erklärte Simon Hoffmann von Actio Grenzgänger. „Außerdem wollen wir den Neuankömmlingen in unserer Gesellschaft Gehör verschaffen. Ihre Stimme wird zu selten zu gehört.“

„Wie die Gruppe die Kraft der Musik für eine starke Message nutzt, verdient Respekt!“ sagte Mateo von Culcha Candela. „Die Songs zu schreiben, das aufwändige Video zu produzieren, den Friedensmarsch ganz eigenständig zu organisieren: Das ist alles ein Riesen-Aufwand. So sieht vorbildliches Engagement aus!“. Nachdem die Jugendlichen ihren Star-Gästen ihr Projekt vorgestellt hatten, performten sie einige ihrer aktuellen Songs und natürlich auch das Gewinnerlied. Die erfahrenen Musik-Profis hatten zahlreiche Tipps und Tricks im Gepäck. Neben der gemeinsamen Studio-Session mit den prominenten Botschaftern gewannen die Jugendlichen auch einen professionellen Workshop zum Thema Projektmanagement.

Die Bertelsmann Stiftung zeichnet schon seit 2008 mit dem Jugendintegrationswettbewerb „Alle Kids sind VIPs“ Projekte aus, in denen sich junge Menschen beispielhaft für ein faires Miteinander in Vielfalt engagieren. Die sechste Runde von „Alle Kids sind VIPs“ brachte mit 217 Projekten einen neuen Teilnehmerrekord. Was den Wettbewerb besonders macht, sind die Besuche prominenter Botschafter mit ausländischen Wurzeln, die mit ihrer Biographie für gelungene Integration stehen und sich ehrenamtlich engagieren. Mit dabei sind neben der Band Culcha Candela: Fußballlegende Gerald Asamoah, Comedian Bülent Ceylan, Sängerin Maite Kelly, die Urban Dance Crew FanatiX, Top-Model und Moderatorin Rebecca Mir, Moderatorin Shary Reeves, TV-Moderator und Sänger Daniel Aminati und Schauspieler Tayfun Baydar.

Die Band Culcha Candela gründete sich im Herbst 2001 und konnte mit ihrer Chart-Nummer-1-Single „Hamma!“ und dem Album „Culcha Candela“ ihren Durchbruch feiern. In Deutschland, der Schweiz und Österreich wurden die vier Musiker mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet. Die Musiker selbst sind eine bunte Truppe, deren Vorfahren aus Kolumbien, Korea, Uganda, Polen und Deutschland kommen. Eine Konstante, die sich vom Tag der Bandgründung bis heute durchzieht, ist ihr Engagement für soziale Themen.