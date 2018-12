Unterstützung Crowdfunding-Plattform hilft Projekten

Kreis Göppingen / SWP

Im laufenden Jahr hat die Volksbank Göppingen mit der Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“ die Spendenvergabe ins digitale Zeitalter geholt, wie es in einer Pressemitteilung der genossenschaftlichen Bank heißt. Unter voba-gp.viele-schaffen-mehr.de können gemeinnützige Institutionen ihre Projekte einstellen und mithilfe der Volksbank nach Spendern suchen. Das Geldinstitut verdoppelt alle eingehenden Spenden, bis die vorher vereinbarte Spendensumme erreicht ist. Bei den eingestellten Projekten kann es sich um die Renovierung des Vereinsheims handeln, genauso ist aber beispielsweise auch die Anschaffung eines Defibrillators förderfähig. Die verwendeten Spenden kommen aus den Gewinnsparmitteln: Monat für Monat sparen Mitglieder und Kunden der Bank einen bestimmten Betrag an; ein Teil des monatlichen Betrages geht in eine Lotterie, der andere Teil steht für Spendenprojekte zur Verfügung. 2018 stellte die Volksbank unter anderem Mittel für die digitale Medienausstattung am Rechberg-Gymnasium in Donzdorf zur Verfügung und beteiligte sich an der Modernisierung des Vereinsheims des Musikvereins Eschenbach-Heiningen.

Auch im kommenden Jahr werde man wieder Mittel auf der Crowdfunding-Plattform zur Verfügung stellen, teilt die Volksbank mit. Sie ruft heute schon alle Projektstarter auf, sich mit ihrem Projekt zu registrieren.